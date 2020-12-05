美国参议院两党领袖同指中国为美国最大威胁

美国政权每隔几年更替，美国两党之间的争斗不会停息，然而，在对中国问题的认知上，似乎从来也没有像数月来这样惊人地一致。星期五，美国国会参议院情报委员会两党领袖发表联合声明指出，中国对美国构成了最大威胁。他们共同支持美国国家情报总监表述的观点：中共目前是对美国的最大威胁，也是二战以来对全世界民主和自由的最大威胁。

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星期四，美国国家情报总监约翰.拉特克里夫投书『华尔街日报』，文章指出，美国获取的“情报很清楚：北京打算在经济、军事和技术上主导美国和其他国家。”

这位美国最高情报官员指，中国的经济间谍手段是“抢劫、复制和替代”，“中共窃取美国公司的知识产权，复制技术，然后在全球市场上替代美国公司”。他在文中说，联邦调查局经常逮捕窃取研发机密的中国公民，根据估计，中国知识产权盗窃给美国造成的损失每年高达5000亿美元，相当于每个美国家庭损失4000至6000美元。这位情报官员还表示，中方窃取美国国防技术，“以推动习近平野心勃勃的计划，使中国成为全球最重要的军事力量。”北京对此很愤怒，中国外交部发言人华春莹随后称拉特克里夫在重复美国政府炮制的谎言。

美国参议院情报委员会代理主席、共和党参议员卢比奥和副主席、民主党参议员沃纳周五发表联合声明力挺美国国家情报总监拉特克里夫有关中国的陈述。参议院情报委员会两党领袖发表声明表示：我们同意情报总监拉特克里夫的观点，即中国对美国构成最大的国家安全威胁。我们的情报清楚显示：中国共产党将不惜一切代价发挥其影响力取得全球主导地位。

声明还指出：“北京对美国社会的渗透是蓄意且阴险的，他们利用一切可用的影响工具，以牺牲美国的利益为代价，加速自身的崛起。”声明还指中国企图取代美国在世界的领导地位，企图在国际舞台重塑他们想要的形象，对美国的民主价值构成威胁。声明谴责“中共专制领导人试图威胁我们的言论自由、政治、技术、经济、军事，甚至威胁我们抗击新冠病毒大流行的努力。”

参议院情报委员会两党领袖表示，美国不会坐以待毙。

众议院情报委员会主席、民主党众议员希夫周四也发表一份针对中国措辞强硬的书面声明，要求情报界更有效地应对中国对美国国家安全构成的一系列威胁。

上述声明再次显示，美国国会两党在对抗中国威胁的问题上有着高度的共识。