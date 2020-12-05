美媒揭露中国官商勾结 劣质测试剂导致疫情爆发

继日前美国有线电视网CNN披露一份中国当局隐瞒疫情的机密文件后，美联社依据中国内部文件和调查周五独家报道指出，中国测试失准导致疫情大爆发，测试失准起因于官方与上海三家默默无闻的公司之间的秘密交易。

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美联社周四报道说，他们通过获得的内部文件与电子邮件，以及对40名中国医生、疾病预防中心员工、卫生专家以及内部人士采访调查，发现早于今年元月疫情爆发初期，中国疾病预防控制中心及有关卫生当局就与上海三家默默无名的公司进行交易，让他们独家获得测试病毒筛剂的销售设计权，这些公司分别是上海捷诺生物科技、上海辉睿生物科技以及上海伯杰医疗科技。报道指这三家公司通过贿赂北京和上海的疾控中心及卫生部门，获得独家授权使用他们生产的测试剂，但是这些测试剂质量低劣，导致中国一段时间没有测检出任何确诊案例，中国当局因此没有采取禁止大型集会、外出旅游等限制措施，造成疫情在春运期间迅速扩散并在全球各地爆发。

根据报道，在与前述三家公司达成交易后，中国预防控制中心及相关卫生部门极力阻止其他科学家或组织使用其他病毒试剂来检验病毒，只允许病毒样本送到中国官方授权的实验室，并使用上述公司生产的病毒试剂来检测。

该报道指出，这一做法导致1月5日至17日没有增添任何确诊个案，也使得中国官员没有在早期采取行动。有研究显示，如果中国当局能早两星期采取防疫措施，或许能减少86%的病例。

另据CNN日前报道，根据他们取得的一份外泄的湖北省卫生当局机密文件，中国对外公布的数据，只是全部疫情的一部分，中国当局处于政治考量隐匿疫情，在疫情爆发初期处理失当。

今年2月10日，中国官方通报新增确诊病例2478起，但根据湖北省疾控中心外流的上述文件显示，当天新增确诊病例为5918起，是对外公布数字的两倍以上。该文件还显示，去年3月初的时候，中国疫情诊断速度缓慢，从出现症状到确诊平均要23.3天，专家认为这大幅影响疫情监控和防疫措施。

上述文件还显示，湖北早在新型冠状病毒疫情爆发之际的去年12月，还在武汉、宜昌和咸宁等地悄然出现了流感大流行，流感病例暴增至前一年的20倍，使得原本不堪负荷的医疗体系雪上加霜。

CNN称，一些在中国医疗体系任职和要求匿名的吹哨者提供了这些文件，他们给予爱国心向外提供事实真相。同时也是为了纪念直言不讳的同事。