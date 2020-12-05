蔡霞《外交事务》撰文自称“与一个失败的党决裂”

流亡在美国的中共党校教授蔡霞在美国外交事务杂志（Foreign Affairs）撰文，形容中共是一个“失败的党”，而她作为一个体制内的人士，已正式“与北京决裂”。蔡霞在文章中叙述她如何从一个根正苗红的社会主义信奉者，甚至一度还对习近平寄予希望的党内人士，逐步演变成为今天她所形容的“没有回去的路”。

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蔡霞在文章中，提出好几个令她“与习近平和中共党的最后决裂”的关键事件，其中包括习近平政权纵容下的警察暴力，掩盖环境科学家雷洋命案的真相。

文章指出，2016年5月，环境科学家雷洋在前往机场接岳母的路上，因不明原因被北京警方拘留而去世。为了逃避罪责，警察对雷进行了构陷，指控他在招妓。他的大学校友们对这种诽谤行为感到愤怒，组织起来帮助雷的家人讨回公道，事件在全国引起很大反响。为了平息愤怒，中共最高领导层下令进行调查。检方同意进行独立的尸体解剖，并计划进行庭审，对簿公堂。然而，奇怪的事情发生了：雷洋家乡的地方政府出面，将雷洋的父母妻儿近乎于“软禁”，向他们提供了约100万美元的巨额赔偿，要求他们放弃对真相的追求。当雷的家人拒绝时，赔偿增加到了300万美元，甚至后来又加进一栋价值300万美元的房子。即使如此，雷的妻子仍坚持要还已故丈夫的清白。政府然后向雷的父母施压，雷的父母在儿媳面前跪下，恳求她放弃此案。是年12月，检察官宣布他们不会为雷洋之死而起诉任何人，雷洋家人的律师透露他被迫停止介入。

蔡霞说，当她得知这一结果时，她整夜坐在书桌前，充满悲伤和愤怒。显而易见，雷之死是警察不法行为所致，上司并没有惩罚肇事警察，而是用人民辛苦赚来的巨额税款在庭外寻求和解。官员们不服务于人民，而是沆瀣一气，“我于是问自己：如果中共官员有能力采取这种卑鄙的行动，这个党你还能信吗？最重要的是，我还能继续与这个政权为伍吗？”

出生在一个中共军人家庭、外公参加了毛泽东领导的农民起义、父母及母亲一家好几个人都加入了中共领导的军队，投身于抗日战争的蔡霞，承认像她这样的革命家庭，在1949年中共胜利之后，“生活是美好的”。然而，在她生命中有好几个关键，令她选择了一条不归之路。

她说，1989年6月天安门事件，政府镇压了天安门广场上的民主抗议者，造成数百人丧生，“私下里我感到十分震惊：解放军竟然向大学生开枪，这与我从小接受的人民军队保护人民的观念背道而驰”。蔡霞之后在中央党校教书，但她承认仅管她“仍然忠于中共，但我在质疑自己的信念”。

江泽民时代提出三个代表，蔡霞说“我马上意识到，这一理论预示着中共意识形态的重大转变。特别是三个代表中的第一个代表（资本家）的提出，意味着江泽民放弃了马克思主义的核心理念，即资本家是一个剥削性的社会群体。取而代之的是，江泽民将党向他们那个阶层开放，我欢迎这一决定”。

蔡霞说2001年她获邀为中央电视制作的“三个代表”电视节目撰写脚本，之后她花了六个月的时间研究和编写纪录片解说文稿，然而负责审查的四位副台长在第一集放完时下令“让我们停一下”。其中一位副台长说：“今年是中共党诞生八十周年，八十大寿啊！”他高声说道。这样的周年纪念日不需要讨论党所面临的挑战，而需要庆祝其英勇获胜的伟业。蔡霞说在那一刻，她终于明白了，中央电视台的人对意识形态的真正含义毫无兴趣，他们只是想让党看起来光鲜亮丽，并吹捧上级。

另一个关键的转折点发生在2008年，当时我去西班牙做短期的却似乎是命中注定的访问旅行。作为访问西班牙学术交流的一部分，我得以深入了解到，在1975年独裁者弗朗西斯科·佛朗哥去世后，西班牙是如何从专制政体过渡到民主制的。

蔡霞说，她不禁将西班牙的经验与中国进行比较，“我的悲观结论是，中共不太可能在政治上进行改革。一方面，西班牙的转型是由后弗朗哥政权内的改良主义势力发起的，如胡安·卡洛斯一世国王，他们将国家利益置于个人利益之上。中共在1949年以暴力夺取政权，迷恋于对政治权力具有永久垄断的执念。从中共的历史看，特别是其对天安门广场抗议活动的镇压，在在表明它不会和平放弃垄断权力。邓小平之后的领导人没有一个有勇气推动政治改革，他们只是简单地想把这个责任推卸给未来的领导者。”

蔡霞承认将曾希望寄托于习近平。但在习近平上位后不久，她开始产生疑问。习在2012年12月发表的演讲中暗示了一种改革和进步的心态，但他的其他言论却又暗示要搞倒退，指向改革前的时代。习近平是左还是右？刚从党校退休的蔡霞与老同事有一次议论起习近平的某些计划，其中一位说：“习不是向左还是向右的问题，而是他缺乏基本判断力，说话没有逻辑。”蔡霞说，此话一出，大家静默下来，一股寒意袭入我的背脊一阵阵发冷，“习有着像上面所说的这些缺陷，“我们怎能指望他能领导推进政治改革呢？”

蔡霞后来与一小群朋友进行的一次私下谈话录音，未经她同意就被泄漏在网上发表，在这次私下谈话中，蔡称中共是“政治僵尸”，并说习近平应该下台等。她发给朋友们的一篇简短文字，文中谴责习近平在香港实施压制性新国家安全法，蔡霞说“也有人把它泄漏了出去”。

这时蔡知道有麻烦了。果然不久后被开除党籍，学校取消了她的退休待遇，她的银行帐户被冻结。她曾要求中央党校当局保证回国后的人身安全，但官员在电话那头避而不回答这个问题，反而制造模糊的威胁针对她在中国的女儿和她年幼的儿子。她说：“正是在这点上我被迫接受这个严酷的真相：我没有回去的路了。”