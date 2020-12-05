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蔡霞《外交事务》撰文自称“与一个失败的党决裂”

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中共中央党校退休教授蔡霞因发表要求习下台的言论被开除党籍取消退休金待遇2020年8月17日
中共中央党校退休教授蔡霞因发表要求习下台的言论被开除党籍取消退休金待遇2020年8月17日 © DR网络图片
作者： 香港特约记者 甄树基
15 分钟

流亡在美国的中共党校教授蔡霞在美国外交事务杂志（Foreign Affairs）撰文，形容中共是一个“失败的党”，而她作为一个体制内的人士，已正式“与北京决裂”。蔡霞在文章中叙述她如何从一个根正苗红的社会主义信奉者，甚至一度还对习近平寄予希望的党内人士，逐步演变成为今天她所形容的“没有回去的路”。

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蔡霞在文章中，提出好几个令她“与习近平和中共党的最后决裂”的关键事件，其中包括习近平政权纵容下的警察暴力，掩盖环境科学家雷洋命案的真相。

文章指出，2016年5月，环境科学家雷洋在前往机场接岳母的路上，因不明原因被北京警方拘留而去世。为了逃避罪责，警察对雷进行了构陷，指控他在招妓。他的大学校友们对这种诽谤行为感到愤怒，组织起来帮助雷的家人讨回公道，事件在全国引起很大反响。为了平息愤怒，中共最高领导层下令进行调查。检方同意进行独立的尸体解剖，并计划进行庭审，对簿公堂。然而，奇怪的事情发生了：雷洋家乡的地方政府出面，将雷洋的父母妻儿近乎于“软禁”，向他们提供了约100万美元的巨额赔偿，要求他们放弃对真相的追求。当雷的家人拒绝时，赔偿增加到了300万美元，甚至后来又加进一栋价值300万美元的房子。即使如此，雷的妻子仍坚持要还已故丈夫的清白。政府然后向雷的父母施压，雷的父母在儿媳面前跪下，恳求她放弃此案。是年12月，检察官宣布他们不会为雷洋之死而起诉任何人，雷洋家人的律师透露他被迫停止介入。

蔡霞说，当她得知这一结果时，她整夜坐在书桌前，充满悲伤和愤怒。显而易见，雷之死是警察不法行为所致，上司并没有惩罚肇事警察，而是用人民辛苦赚来的巨额税款在庭外寻求和解。官员们不服务于人民，而是沆瀣一气，“我于是问自己：如果中共官员有能力采取这种卑鄙的行动，这个党你还能信吗？最重要的是，我还能继续与这个政权为伍吗？”

出生在一个中共军人家庭、外公参加了毛泽东领导的农民起义、父母及母亲一家好几个人都加入了中共领导的军队，投身于抗日战争的蔡霞，承认像她这样的革命家庭，在1949年中共胜利之后，“生活是美好的”。然而，在她生命中有好几个关键，令她选择了一条不归之路。

她说，1989年6月天安门事件，政府镇压了天安门广场上的民主抗议者，造成数百人丧生，“私下里我感到十分震惊：解放军竟然向大学生开枪，这与我从小接受的人民军队保护人民的观念背道而驰”。蔡霞之后在中央党校教书，但她承认仅管她“仍然忠于中共，但我在质疑自己的信念”。

江泽民时代提出三个代表，蔡霞说“我马上意识到，这一理论预示着中共意识形态的重大转变。特别是三个代表中的第一个代表（资本家）的提出，意味着江泽民放弃了马克思主义的核心理念，即资本家是一个剥削性的社会群体。取而代之的是，江泽民将党向他们那个阶层开放，我欢迎这一决定”。

蔡霞说2001年她获邀为中央电视制作的“三个代表”电视节目撰写脚本，之后她花了六个月的时间研究和编写纪录片解说文稿，然而负责审查的四位副台长在第一集放完时下令“让我们停一下”。其中一位副台长说：“今年是中共党诞生八十周年，八十大寿啊！”他高声说道。这样的周年纪念日不需要讨论党所面临的挑战，而需要庆祝其英勇获胜的伟业。蔡霞说在那一刻，她终于明白了，中央电视台的人对意识形态的真正含义毫无兴趣，他们只是想让党看起来光鲜亮丽，并吹捧上级。

另一个关键的转折点发生在2008年，当时我去西班牙做短期的却似乎是命中注定的访问旅行。作为访问西班牙学术交流的一部分，我得以深入了解到，在1975年独裁者弗朗西斯科·佛朗哥去世后，西班牙是如何从专制政体过渡到民主制的。

蔡霞说，她不禁将西班牙的经验与中国进行比较，“我的悲观结论是，中共不太可能在政治上进行改革。一方面，西班牙的转型是由后弗朗哥政权内的改良主义势力发起的，如胡安·卡洛斯一世国王，他们将国家利益置于个人利益之上。中共在1949年以暴力夺取政权，迷恋于对政治权力具有永久垄断的执念。从中共的历史看，特别是其对天安门广场抗议活动的镇压，在在表明它不会和平放弃垄断权力。邓小平之后的领导人没有一个有勇气推动政治改革，他们只是简单地想把这个责任推卸给未来的领导者。”

蔡霞承认将曾希望寄托于习近平。但在习近平上位后不久，她开始产生疑问。习在2012年12月发表的演讲中暗示了一种改革和进步的心态，但他的其他言论却又暗示要搞倒退，指向改革前的时代。习近平是左还是右？刚从党校退休的蔡霞与老同事有一次议论起习近平的某些计划，其中一位说：“习不是向左还是向右的问题，而是他缺乏基本判断力，说话没有逻辑。”蔡霞说，此话一出，大家静默下来，一股寒意袭入我的背脊一阵阵发冷，“习有着像上面所说的这些缺陷，“我们怎能指望他能领导推进政治改革呢？”

蔡霞后来与一小群朋友进行的一次私下谈话录音，未经她同意就被泄漏在网上发表，在这次私下谈话中，蔡称中共是“政治僵尸”，并说习近平应该下台等。她发给朋友们的一篇简短文字，文中谴责习近平在香港实施压制性新国家安全法，蔡霞说“也有人把它泄漏了出去”。

这时蔡知道有麻烦了。果然不久后被开除党籍，学校取消了她的退休待遇，她的银行帐户被冻结。她曾要求中央党校当局保证回国后的人身安全，但官员在电话那头避而不回答这个问题，反而制造模糊的威胁针对她在中国的女儿和她年幼的儿子。她说：“正是在这点上我被迫接受这个严酷的真相：我没有回去的路了。”

 

 

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