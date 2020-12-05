金融时报读者评选全球最具影响力女性 蔡英文总统作家方方上榜

英国『金融时报』读者评选出2020年全世界最具影响力的12名女性，台湾总统蔡英文，德国总理默克尔、新西兰总理阿德恩，美国当选副总统哈里斯，撰写『武汉日记』的中国作家方方等人当选。

广告 继续浏览后续

英国『金融时报』周末刊每年12月选出全球最有影响力的女性，今年当选的其中一些人物似乎与笼罩2020年全年的新冠疫情有密不可分的关系。

根据中央社报道，提名台湾总统蔡英文的读者，指出蔡英文在新冠疫情爆发初期毅然禁止中国大陆民众入境台湾，这是一个相当明智的决定，她领导台湾抗疫成功，受到国际社会肯定。

蔡英文同时也让台湾成为今年表现最强劲的经济体之一。在政治方面，蔡英文抵御了来自北京的压力，同时避免两岸紧张情势升高，并支持，通过了同婚合法化。

新西兰总理阿德恩与德国总理默克尔，都被视为在领导国家应对新冠疫情方面有出色表现。

中国作家方方当选，应与她在武汉因疫情全面爆发封城期间，日日夜夜，写下描述武汉人悲情的『武汉日记』有重大关系，这本至今未在中国出版的书籍已经出了法语、英语、德语等多种版本，在海内外影响很大。

根据中央社报道，蔡英文获知当选后表示，荣耀属于全民。总统府周六表示，蔡英文认为，总统不只是代表个人更是代表国家，再次感谢台湾人民的团结一心，这份荣耀属于全民。