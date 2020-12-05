骆惠宁嫌国安法未够完善似剑指司法机关

香港中联办主任骆惠宁4日表示，实施接近半年的国安法虽然“威力初显”填补了长期法律漏洞，但还需要得到香港行政、执法、司法机关的切实执行，转化为完善的制度机制。国务院港澳办属下的全国港澳研究会副会长刘兆佳解读认为，骆惠宁是希望“提醒”司法机构，要负起维护国家安全的责任，直言过去有个别法官对反修例案件采取“宽松态度”。

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国安法实施半年来，香港人权和自由普遍受到进一步的收紧，警方对社运人士涉嫌进行滥捕，将政治问题交由法院解决，若干案件由于警方和控方的胡乱指控，遭到法官斥责。一些普通商业争拗因为涉及民运人士而被提升为国安法案件，例子是壹传媒创办人黎智英涉及租务合约纠纷，但遭到国安法对付，甚至不获准保释。

骆惠宁4日在国家宪法日座谈会上的讲话显示，国安法将进一步全面落实和完善化，目标包括香港18万公务员的忠诚度、教育制度落实国民教育和整顿通识教育，以及教师“洁净化”、并将重新制定选举方法，务必使得亲北京的人士当选。换言之，香港一切都必须在北京的全面操控之下。

网媒香港01引述全国港澳研究会副会长刘兆佳表示，骆惠宁提及的“完善制度机制”，至少涉及三方面，第一是确立公职人员宣誓制度，强化“爱国者治港”的底线标准及政治规矩。根据国安法第6条，香港特区居民在参选或就任公职时，应当依法签署文件确认或者宣誓拥护《基本法》及效忠香港特区。

刘兆佳指，特区政府正研究修订《宣誓及声明条例》及《立法会条例》等本地法例，以好地反映人大常委会就基本法第104条的解释，并订立违反誓言的行为准则及后果，对象不止政府官员、立法会议员、司法机关人员，亦可能涵盖区议员、特首选举委员会委员，以至更广义的“公职人员”，例如证监会、金管局等法定机构。刘兆佳指，港区国安法主要讲及大原则方针，具体工作由特区政府负责，就宣誓安排修例是落实国安法的重要举措，划下政治游戏规则，确保特区政权架构以爱国者为主体。

另一个需加以完善的地方是国家安全教育及宣传工作。国安法第9、第10条要求特区学校、社会团体、媒体、网络等，加强宣传、指导、监督和管理，以及通过这些平台开展国家安全教育。刘兆佳指，教育界具有重要战略地位，而界别内以反对派力量较大，过往推行国民教育屡屡受阻挠，但国安法通过后，将重点加强年青人的教育宣传，建立一套恒常化模式，从小培养学生维护国家安全意识。

不过，要真正落实好港区国安法，除了是行政机关的工作，司法机关的角色亦备受关注。骆惠宁在演讲中指，国安法需要转化为完善的制度机制，后面还有一句：“得到香港行政、执法、司法机关的切实执行”。刘兆佳指，目前虽有人被国安法起诉，但未有定罪案例，实际效果如何不得而知，而中央是特别关心审判工作，他认为骆惠宁是希望“提醒”司法机构，要负起维护国家安全的责任，直言过去有个别法官对反修例案件采取“宽松态度”。