中国嫦娥五号首次月球轨道对接成功

携带着月球样品的中国嫦娥五号上升器周日与位于月球轨道上返回器的首次交会对接取得成功。如果一切顺利，中国有可能会成为继美国和俄罗斯之后，全球第三个把月球样品送回地球的国家。

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本台RFI法文网星期天（2020年12月6日）刊文报导，周四离开月球表面的嫦娥五号（Chang'e-5）上升器上面装有计划要送回地球的月球岩石样品。周日嫦娥五号上升器与返回器在月球轨道成功完成首次对接。如果嫦娥五号未来成功降落地球，那将是继美俄两国四十多年后，人类再次把月球样品送返地球。

中国媒体自周四以来，就已在关注嫦娥五号上升器离开月球表面，这是一个历史性的时刻。对北京而言，这是中国飞行装置首次在地外起飞。

人类上一次采集月球样品成功送返地球是俄罗斯1976年的Luna 24无人月球勘探计划。据中国央视CCTV播出的电视画面，中国的登月装置在周二成功着陆月球后，展示了中华人民共和国国旗。这是中国航天计划继2019年初实现人类首次把飞行装置降落月球背面后，所取得的又一新进展。

玉兔月球车

嫦娥是中国神话中月球上的一名仙女。中国的嫦娥探月工程已不是第一次发射装置前往月球。中国探月工程已分别于2013年和2019年在月球上降落了两个被称之为“玉兔”的月球车，可远程遥控。中国在航天计划上投入了大量资金，旨在超赶欧洲ˎ 俄罗斯和美国。