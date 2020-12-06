中国嫦娥五号完成月轨交会对接，引起德国媒体多方关注。媒体称，这是一个具有历史性的成功，是中国技术成就的又一证明。

广告 继续浏览后续

德国电视一台表示，嫦娥5号完成月轨交会对接，使中国雄心勃勃的太空计划迈出了又一步。这个年轻的太空国家希望积累经验，以便将来在载人登月时，也能取得成功。

N-TV电视台表示，嫦娥五号在成功登登月后，克服了下一个障碍，成功地完成了越轨交会对接。这是具有历史性的一步。对接被认为是飞返地球旅程中最艰难的一步。虽然中国有过多次绕地球飞行的经验，但还从来没有在38万公里之遥的地方进行过对接。在美国60和70年代载人登月后，这还是首次在越轨上在没有宇航员的情况下，在月轨上成功进行了交会对接。如果返航成功，那么，中国将是继美国和苏联之后第三个完成了在月球上采样的国家。

《明镜》周刊也表示：完成交会对接是中国宇航项目的一大成功。嫦娥5号拍摄到的月球表面的图片也非常清晰、独特。

《明镜》周刊在另一篇文章中写道，中国人想在月球上得到什么呢？数十年来，已经没人对我们在太空的邻居感兴趣了。美国当年从月球上带回来的样品，有的到现在都还没有开封。但嫦娥五号在轰动性地成功登月后，又将带回两公斤样品。对中国来说，登月之旅是中国技术成就的又一证明。随后，中国的太空之旅还会继续。比如，二月份是登陆火星计划。美国人现在也想重返太空。中国和美国在太空的雄心当然是为在地球上争夺领先地位过招。但如果只把它看成是政治上的力量拼比，那是错误的，因为太空之旅对科学研究是非常有趣的。嫦娥五号将带回来的样本比地质学家认识到的月球可能要年轻20亿年。这有可能给人们带来新的根本性认识，重写月球的历史。下一个飞月之旅是个国际项目也显示，登月并不只是超级大国的搔首弄姿。