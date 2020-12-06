北京在香港加速秋后算账 美国众院可望周一通过庇护港人法案

香港民主人士接二连三被迫流亡之际，美国众议院有望在这个星期一通过一项为受迫害的香港人提供庇护的法案。

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据美国之音报道，美国众议院将于12月7日就『香港人民自由与选择法』进行审议表决，可以预期，该法案将在周一下午的投票中获得通过，这意味着该法案在完成立法程序的道路上迈出一大步，增加了该法案在美国国会本届会期结束前最后一刻获得参众两院通过的希望。法案在参众两院通过后，由总统签署后才能正式生效。

根据这一法案，美国政府将为目前已持签证在美国，但返回香港可能面临政治迫害的香港人提供“临时保护身份”，还可加速处理为逃离政治迫害的香港居民赴美难民申请程序，并将此类别申请排除在美国每年整体难民接受人数限制之外。

法案要求美国政府在移民政策类别上将相关有别于中国大陆的移民申请，法案还鼓励理念相近的盟国为受到北京压迫的香港人提供庇护。

北京强加香港“港版国安法”之后，香港民主人士的处境越来越危险。最近一周，北京当局加速对香港民主人士秋后算账，最新的消息是香港立法会泛民议员许智峰被迫流亡海外，香港当局甚至对他采取了类似中国大陆对待异议人士的做法，一度冻结了他和家人在香港的私人账户。法新社就此评论说，直到目前，香港一直自称是一个自由守信的市场，但是现在连在港的国际银行都处于进退两难的境地。

仅仅一周之内，前香港众志的黄之锋、林郎彦和周庭被法院以“煽惑他人参与非法集会”被判入狱7至13个月，反送中以来为香港鼓与呼的香港壹传媒创办人黎智英被控诈欺罪不得保释，更早些时候，另一位香港青年民主人士罗冠聪也被迫流亡海外。