华盛顿最新对华动作 中共喉舌为什么着急

一向自告奋勇，以马前卒姿态解释、传递、演绎北京当局欲言未言意图的环球时报总编胡锡进，刚刚在新浪微博发出，如果蓬佩奥以上层级官员访台，解放军或在台北低飞。他还愤怒谴责特朗普“权力延伸”，欲在中美关系上“捆住新总统拜登的手脚”等等。

广告 继续浏览后续

分析人士认为，胡锡进虽然在虚张声势，但也从侧面透露出中共高层对特朗普政府本届任期结束前的对华举动以及对未来继任政府的影响的某种严重不安。

美国政府近日不断对中国出招，其实这是特朗普对华政策的一贯延续，但胡锡进指责特朗普这是“实施跨任期的权力延伸”。根据美国宪法，新一届美国政府应从明年1月20日开始执政，在此之前，现届政府或顾及传统等闲看守，或继续实施宪法赋予的权力，应不存在所谓的“跨任期的权力延伸”。特朗普政府数周以来的举动包括向台湾批售尖端武器，这恐怕与北京军机近来不断跨越台海中线，向台湾出售防务武器在美方看来已是当务之急。

最新的决定还有美国国务院周五禁止中共统战官员或参与统战活动的人士入境美国，稍早些时候，美国决定大幅度限制中共党员及其直系亲属赴美签证，有效期从10年缩短为1个月。这些动作被视为是美国区别对待中共与中国人民的具体举措。但胡锡进谴责这是“即将丧失权力的特朗普政府正在对中美关系纽带实行‘烧光杀光抢光’的‘三光政策’”。

胡锡进称：在过去短短两天，美国国务院宣布了至少四项反华新措施，包括限制中共党员和他们的亲属获得赴美签证，把中芯、中海油等四家企业划入黑名单，终止五项中美交流合作计划等。

胡锡进接着指特朗普政府正在“给下一届政府制定中美关系这一美国最重要外交方向的路线，捆住新总统拜登的手脚”。分析人士指出，胡锡进的这一担心可能是传达或者揣摩中共高层的意思。关于拜登政府未来的对华政策，媒体已有大量评论分析，现在的问题不在于美国本届政府是否能捆住下一届政府的手脚，而是美国两党对华政策存在着高度共识，这是一个基本的事实。美国参议院两党领袖星期五发出一个联合声明，就指中国是美国最大的威胁。

纽约时报针对美国限制中共党员及其家属赴美旅行评论说，特朗普政府推出的新规是对当选总统拜登政府的又一挑战，他将接手的美中关系处于1979年以来双方关系正常化以来最坏的情况。该报指出，尽管有人希望拜登能实现两国关系的重置，但拜登的对华态度已变得更为强硬，拜登似乎将致力于保留特朗普政府采取的许多强硬措施，包括关税和对中共技术的限制。因此，“中国官员担心，拜登将更有效地领导全球范围内对中国的抵制”。

中共高层对未来的美国政府抱有多大程度的期待不得而知，但是他们不希望看到特朗普政府继续出台强硬的对华措施，并担心这些举措将被继任者延续下去。胡锡进在还特别列举了蓬佩奥或访台的传闻，胡锡进预先发出警告，“蓬佩奥及以上官员访台，将粗暴践踏一个中国原则，绝不可能被北京接受”。

胡锡进进而威胁，到时中国将不怕爆发严重台海危机，让解放军的战机飞到台湾上空去。他还警告如果特朗普团队把“在台海撒野作为他们的谢幕剧，我们一定要让他们自取其辱。打赢这场斗争，我们将实现新的对外立威”。

有网民对胡锡进设想的台海上空场景评论说，“老胡的剧本编得不错! 立威，老胡带头立威!”，