感恩节后美国新冠疫情大爆发 5天新增感染100万例

感恩节假期后，从12月1日至5日，美国感染新冠病毒在5天内增加超过100万例，比较1月20日美国出现第一名新冠病毒感染者后，历经近100天才增加到100万例，如今感染速度之快，令人忧虑。

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根据约翰霍普金斯大学的数据，从12月1日到5日，美国新冠病毒增加感染人数达到100万882人，全美感染总人数超过1450万人，死亡人数达28万1199人。

在感恩节假期，美国有5000万人外出探亲或旅游。专家指出，民众在感恩节出门的影响已经显现，整体情况恐怕会变得更糟。

全美新冠疫情自11月以来愈演愈烈，11月，新冠病毒新增病例曾达到可怕的峰值每日10万例。新冠病毒追踪计划（COVID Tracking Project）数据显示，从12月开始，全美新冠住院患者每日突破20万例。

疫情严重的洛杉矶市长贾西迪（Eric Garcetti）表示，洛杉矶上周住院人数激增两倍，如果疫情继续升温，当地医院空床数量可能会在2到4周内骤减至零。为遏止新冠病例再飙高，南加州将从6日晚上11点59分启动新一轮居家避疫令。尽管北加州旧金山湾区医院的病床尚未达告急程度，但官员警告，已看见疫情在感恩节假期后扩散的证据，这将使社区染疫人数激增。

明尼阿波利斯享内平医疗（Hennepin Healthcare）医学副主任谢（Shirlee Xie）博士告诉CNN：每天都有成千上万的人感染这种病毒，这意味着在未来几天内，一周内，将有数百人来到医院，数百人死亡，但我们这些照顾病人的人，不得不看着他们说，‘对不起，我无法再为你做什么了’。