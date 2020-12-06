默克尔对战胜新冠病毒充满希望

德国总理默克尔期待通过疫苗很快战胜新冠病毒。但这还不是几个月内就能完成的事。

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默克尔在其每周视频中表示，在新冠肆虐多达3/4年后，“我们终于看到了隧道终端的光芒。”可能很快就将有一种或多种疫苗可供使用。“这样，我们就可以一步一步地战胜病毒。”

德国电视一台报道说，德国卫生部长施潘也对战胜新冠病毒充满希望。他说，如果德国企业BionTech和美国医药康采恩Pfizer共同研发的疫苗得到卫生部门的许可，那么，德国首批疫苗接种可望在年关进行。由于疫苗供应链的建设需要更多时间，德国在头几个星期内，将得不到自己想要的疫苗数量。

施潘担忧可能将出现分配冲突。根据目前情形，德国一月份可获得300万剂疫苗。但愿意打疫苗针的有数千万人。如何分配疫苗将是一个艰难的工作。

但施潘坚信，到下一年秋季或冬季，通过疫苗，将能控制病毒，因为到那时，将有足够的疫苗可供使用。

根据施潘的估测，最迟到夏天，人们可以到医生诊所去打新冠病毒防疫针。目前有五种疫苗有望于明年年中获得德国卫生部门的许可。

德国卫生部现已起草了“新冠病毒疫苗接种权利法令”。政府正在就此草案进行协商。

根据柏林罗伯特科赫研究所周六公布的数据，德国新感染继续严重。周六，单日确诊新感染高达23318人。总计感染人数达1153556人。病亡人数达18517人。

由于感染数据继续持高，德国已将目前严格的防疫措施延长到明年1月有效。各州还会推出专门针对圣诞庆祝的规定。比如，柏林的规定特别严，圣诞节只允许最多两个家庭五人一起共度。《明镜》周刊批评说，这意味着，爷爷奶奶都不能来了。谁制订这种可笑的，自己也检查不了的规定，谁就也会变得可笑。