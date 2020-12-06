Covid-19：俄罗斯首批自愿者接种疫苗

针对Covid-19疫情，俄罗斯本周末起开始为民众接种一种名为Spoutnik V的疫苗。

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俄罗斯从昨天2020年12月5日周六起开始为民众接种一种抗Covid-19病毒的疫苗。这种名称为Spoutnik V的疫苗已经生产了二百万支。目前，接种者只限于社工ˎ 医护和教师，但未来几周，所有的俄罗斯人都将得以注射。

本台RFI记者Jean-Didier星期天（2020年12月6日）发自莫斯科的报道说，为了保证记者得以采访自愿者，当局让人们到位于首都莫斯科环城的综合性诊所集中。正是在此环境下，一名少儿舞蹈老师面对多架电视摄影机解释了他选择自愿接种疫苗的原因：不幸的是，儿童们染病了。为了避免他自己和亲人也遭感染，他决定还是接种疫苗为佳，而且是免费的。

本台法语记者发自莫斯科的报道介绍说，抗Covid-19疫苗的接种程序历时比较长，疫苗之前被保存在一个特别的冰箱里，注射前的温度是零下18度。一名俄罗斯的主任医师在采访中解释说，整个接种历时10分钟到15分钟，注射以后还要留在医院呆上20分钟到30分钟，接受观察。检测是否存在副作用。一名自愿接种的学校女领导表示，她毫无顾虑，她不担心副作用，她相信国家，相信政府，相信医生，所做的一切是为了民谋福祉。但周五公布的一份民调显示，只有9%的俄罗斯人准备立即接种抗Covid-19病毒疫苗。