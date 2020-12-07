中国借西方科学家之名乱指新冠来源 当事人大吃一惊

德国生物科学家、哈雷市生物安全研究所所长凯库勒如何也没想到，中国官媒借他之口，“证实”新冠病毒起源于意大利。中国官媒并且刊出他的照片，上面加上“还中国清白!”的大标题，似乎“人证物证俱在”， 然而这是一场骗局!

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纽约时报在题为“中国兜售虚假信息，推动新冠病毒海外起源论”揭露了中国官媒是如何歪曲一个德国科学家的相关表述，为中国撇清责任的，以及如何通过本国科学家的一连串评论和论文，指新冠病毒最早出现在意大利、西班牙等国，最新的指称来自中国科学院一个科研小组的一篇论文，直指新冠病毒最早在印度爆发后传到中国。论文未经同行评议出现在在线学术论文库SSRN，但在媒体曝光后已应作者要求被删除。

为了把注意力转移到其他国家，中国的官员和学者们最近又提出一个理论，新冠病毒是从国外进口的冷冻包装食品带入中国的，尽管世卫组织也已明确表示，接触食品和食品包装袋感染可能性很小，“但中国官员对这个理论的相信度有增无减”。

再回到前面提到的德国生物科学家凯库勒，他已多次表示，新冠病毒最早出现在中国，但中国媒体对他的研究断章取义，称他认为意大利是新型冠状病毒发源地，而不是中国。上个月，这位科学家在一个电视新闻节目中讨论新冠病毒疫情时专门提到：很明显这种病毒最早出现在中国。他在采访中也批评了欧洲官员，认为他们在病毒检测上过于迟缓，并说这使得这一疾病在全球传播。

中国官媒立刻抓住他的话大做文章，中国环球电视网在报道中称，凯库勒指出，“全球大流行的起点是意大利北部”。

中国官媒的报道让他大吃一惊，他对记者说，“这纯粹是宣传”，但中国官媒的宣传让他“心烦意乱”，他出面纠正，对德国电视台表示，他的话被错误引用了。“但凯库勒的努力在很大程度上是徒劳的。他的欧洲言论视频片段已在中国的互联网上广泛传播。成千上万的人已经分享了中国官媒对其研究的报道，还留下来‘十亿中国人感谢你!’、‘敢说真话的科学家不多了’等评论”。

纽约时报同一报道还指出，世界卫生组织紧急计划执行主任迈克尔.瑞安的话也被中国官媒歪曲报道，他在11月下旬在日内瓦表示，有必要对病毒如何从动物传播到人身上进行严格调查，而需要从发现首批病例的地方开始，“那就是中国的武汉”。

然而，中国媒体在报道中，却把迈克尔.瑞安的话说成是“在武汉发现新冠病毒前，这种病毒已在世界其他地方存在”。尽管瑞安后来几天明确表示，新冠病毒源于中国以外的说法是“极大的推测”，但中国官媒未再对此进行报道。