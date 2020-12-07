中大校园内游行 8人被国安处拘捕

本身是中文大学校友的观塘区议员陈易舜和落选者杨子隽，今早分别被警队国家安全处人员上门拘捕，指他们参与上月的中大毕业礼游行，涉嫌触犯「非法集结」罪。多家电子传媒引述消息人士指，事件中，国安处拘捕8人，但未有交代为何由国安处警员进行拘捕。累计今早被拘捕者，香港国安法实施五个多月以来，国安处共拘捕40人。

广告 继续浏览后续

杨子隽和陈易舜今(7日)早分别在其个人脸书上发布被捕被警员上门带走及搜查的消息，陈易舜的社交网页表示，陈现时身处观塘警署，有律师跟进；至于杨子隽，他先被送往马鞍山警署，但因机器故障而无法进行录像，稍后转送大埔警署。杨的律师表示，警方以「非法集结」罪拘捕杨子隽，暂未指控国安罪名。

未计今早的拘捕行动，警方国安处已拘捕32人，8人遭检控，其中3人涉嫌违反《香港国安法》，5人涉嫌其他罪行。人权组织曾批评，国安处人员以过宽甚至是不受限制的权力调查与国安法无关的罪行，情况令人忧虑。

中大上月19日起举行毕业典礼，但因应武汉肺炎疫情，典礼改为网上进行，但有学生不满，质疑校方取消实体毕业礼是不希望学生藉毕业礼表达要求，故此在当日中午发起校园游行，以表达对在反修例事件中伤亡、流亡海外的示威者，以及12名潜逃台湾时被中国公安拘捕的港人，参与游行的超过一百人，包括应届毕业生和已毕业的校友，他们手持黑色汽球及「一息尚存 抗争到底」等标语，沿途又高叫多个反修例口号，包括「光复香港 时代革命」、「香港独立 唯一出路」等。他们到达校园中部的百万大道后拍毕业照，其后和平散去。

中大校方派员沿途拍摄和报警，并就事件两度发出声明，指有人在校园进行集会及游行，涉嫌违反限聚令及《公安条例》，又指部分人士展示港独横额及旗帜、高叫港独口号以及颠覆国家政权口号，校方对有关人士的违法行为予以强烈谴责。

另一方面，参与学生则反指校方的行动没必要，认为校园是自由的地方，不担心被追究。今天被捕的陈易舜当日亦有参与游行，他当时指出，社会政治低迷之际，希望藉参与游行鼓励大家表达反修例要求和保持社会对时事的热度。