传法国向台湾最高当局游说六艘拉法叶舰升级军购案

法国出售台湾拉法叶舰，台湾又叫康定级军舰。图为2014年9月14日，台湾海军拉法叶舰队在台湾沿海军事演习。

正当台湾大幅对美军购之际，台湾军方盛传，法国也透过台湾某「英系立委」向台湾总统蔡英文提出「六艘拉法叶舰升级案」，获得蔡英文同意，并由台湾军方参谋本部交代海军尽快进行。据了解，这项军购案包括雷达、声纳、通信、轮机系统的提升，加上台湾中山科学研究院自行研发的飞弹垂直发射系统，总计约需新台币300亿元。

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台湾媒体获得「核心管道」证实后今天报导指出，法国方面启动游说，绕过台湾的国家安全会议，透过去年访问法国的「英系立委」罗致政，直接向台湾总统蔡英文提出「拉法叶舰升级案」。

「核心管道」低调证实有这件事，也因为有立委角色在其中，因此原本应该掌握、审核军购相关事项的国安单位都无法介入，但「核心管道」也澄清，「最高决策当局」还没有核定这个方案。

被影射的民进党立委罗致政告诉媒体，他并不了解全部的东西，去年他前往法国是接受法国参议院主席的邀请，当时并没有跟法国政府或军方人员谈到这件事。他强调，他没有受法国方面的委托。至于是否曾关切过这个案子？罗致政说，他没办法评论。

对于台湾高层拍板决定明年建案，执行拉法叶舰性能提升案的说法，台湾海军司令部回应说，「与事实不符」，但没有进一步的具体说明。

台湾六艘拉法叶舰作战系统升级案，原订自明年起交由台安自己的「中山科学研究院」执行，但现在情况显示，台湾打算改向出售拉法叶舰的汤姆笙（CSF）民营化改组后的泰勒斯公司（Thales）采购。不过整个升级案，仍保留了台湾中科院参与的空间。

台湾对法国的军事采购，主要为六艘拉法叶舰和六十架幻象2000战机，两案都爆出佣金案，违反排佣条款，台湾提起诉讼，两案法方都败诉，须赔偿台湾高额罚款。佣金案诉讼期间，一度传出法方打算卖给台湾新武器，作为和解条件，当时扁政府曾在2008年政党轮替前，秘密成立鐽震公司推动这件事，但曝光后掀起争议被迫解散。