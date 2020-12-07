受益新冠疫情中国出口11月份刷新增长记录

2020年12月4日，北京某商场忙于购物的人们。因应新冠疫情，顾客均佩戴口罩。

自中国武汉开始传向世界的新冠病毒虽然一度重创中国经济，但如今也令中国对外贸易从中受益。根据中国海关7日公布的统计数字，今年11月，中国出口总额环比增长21,1%，是自2018年以来最大增幅。

广告 继续浏览后续

鉴于全球各地经济生产仍然受困于新冠疫情，中国出口11月份得以强劲增长。11月增幅远高于一个月前的11,4%的增长水平，也远超出分析人士预估。此前彭博通讯社咨询各方分析人士，预估中国11月出口增长的幅度为11,8%。

中国外贸盈余更是刷新记录，11月达到754,2亿美元。这是中国外贸统计近40年来的最高记录。

中国经济在年初武汉爆发新冠疫情后一度几乎陷入停顿，连续5个月对外贸易呈现负增长。中国是最早陷入新冠疫情危机的国家，也是最早走出危机的经济体。其他国家在危机中难以自拔之际，中国出口得以借医疗防护品贸易大幅增长。 根据海关总署通报的数字，自1月起至11月间，中国包括口罩在内的纺织品出口环比增长33%，医疗器械出口猛增42,5%。

不过，牛津经济学院一名分析师认为，首批新冠病毒疫苗上市应该会减少国际市场对医疗用品的需求。

另外，圣诞节将至，也为中国出口提供有利条件。因应疫情而普遍的远程工作方式也推高了市场对电子产品的需求。根据市场分析机构亚洲金融合作协会IHS Markit.的数据，中国大众化电子产品对欧美地区的出口环比增长了24,8%。

而且，尽管有中美贸易战，但11月份中国对美贸易顺差仍然达到374亿美元，是今年以来最高水平。

但欧美国家受疫情影响经济低靡对中国经济并非没有负面影响。中国进口表现低于专家预期，11月份环比增幅为4,5%，略低于10月4,7%的表现，而专家此前的预期增长为 7,5%。 亚洲金融合作协会分析师认为，中国经济虽然得以复苏，但进口贸易数字显示，复苏劲头并不十分强劲，旅游、餐饮、运输等行业仍然受疫情拖累。

但总体而言，中国是2020年少数经济呈现正增长的国家。第三季度环比增长幅度为4,9%