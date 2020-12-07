后DQ政党：领导层去议会化、年轻化、本土化、人数减 民主党魁首由非议员出任

香港两大民主派政党的公民党和民主党近日分别改选领导层，两党的执行委员会均出现人数减少、年轻化的现象，而由于人大常委褫夺四名立法会议员资格而令民主派议员总辞，两党分别出现党魁悬空和党主席首次由非议员出任的情况。有政治学者预期，政党发展不能再倚靠参与选举和议会路线；政党中人则表明，会继续地区工作及为港人充权。

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公民党上11月底改选，新一届执委人数由上届的20人减至本届的16 人，平均年龄亦降至38.5 岁，党主席梁家杰形容，这是该党史上最年轻的执委会，乐见在公民党受政权打压时仍有不少年轻党员愿意加入执委会。他否认执委会缩水，声称已有填补空缺的邀请人选。不过，无可避免的是党魁一职悬空，因为该党党章规定，党魁须由议员出任，随着该党四名议员或被褫夺资格或自动请辞而无人能出任。

在港历史最悠久的民主党，昨(6日)亦举行换届选举，中央委员会人数由上届的30人减至本届的25人，平均年龄则由上届的42.8岁降至本届的39.2岁，多名资深党员兼前议员不再留任。新一届党主席则由36岁的南区区议会主席罗健熙在没有竞争对手下当选，成为该党最年轻的党主席，亦是该党成立30年来首次由非立法会议员出任主席。事实上，罗从未当选立法会议员。

民主党成立时已表明会积极参选，期望藉立法权推动民主，故此主席一向由立法会议员出任。中文大学政治与行政学系高级讲师蔡子强表示，新一届执委会组成意味民主党将进入新时代，政党发展不能够再依靠参与选举和议会路线，而在港府红线不断推前，反对派的政治参与空间实难预料，政党的下一步发展，须「摸着石头过河」，现时较能预料的是，新主席和新的中委会均由年轻人出任，预料会逐渐向本地路线靠拢。

两党主席对议会之路亦有保留，但没有封死参选立法会之门。公民党主席梁家杰上月底当选后表示，香港已进入「代议制度完全崩坏」的时代，代议之路「似乎唔通」，是否参选下届立法会，端视民意。他指出，该党现时朝着为港人充权为方针，呼吁港人要准备全民监察政府，而公民党则会在公民社会中加强角色扮演。

民主党新任主席罗健熙亦强调，不会轻易放弃任何一条战线，会与中委会商讨议会路线如何走下去，是否参选下届立法会，须视乎建制如何修改选举制度和立法会的《议事规则》。目前而言，该党会尽快成立「影子党团」，每周的星期三和五在立法会大会和内务委员会举行日的下午召开记者会，就时事表达该党立场，而较有知名度的前议员将会担任重要角色。

至于胜出的两名新任副主席均表明，会加强地区工作。立法会前议员林卓廷当选后表示，地区工作是民主运动的「根」，必须坚持，而他本人既已成政权的眼中钉，未来将加强网上的文宣和论述；另一身兼观塘区议员的副主席梁翊婷则认为，民主党需就不同战线评估风险，以及加强在地区工作中凝聚民意。