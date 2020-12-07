日本准备向新冠重灾区派遣自卫队

12月7日，日本政府与在野党召开联席会议，首相菅义伟在会上讲话，他对新型冠状病毒的感染扩大充满了危机感，指出：面向重症患者的床位紧迫，要带有强烈的危机感加以对应。他说：如果地方自治体有要求，马上派遣自卫队的态势已经具备，将尽最大努力进行支援。

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日本政府准备最近向新冠重灾区北海道和大阪府派遣自卫队的医生与护士。

此前，日本官房长官加藤胜信在记者会上说：“大阪府和北海道要紧密合作，阻止重症者和死亡者的发生，全力防止感染扩大。”

目前，日本新冠感染扩大日益严重，到12月7日上午10时为止，感染者达16万3658人，和上周相比增加1万5379人。

大阪府截至11月30日的一周中，新增感染者达2343人，重症患者用病床使用率12月2日为63.6%。表示有医疗崩溃危险的“红灯”3日亮灯，要求大阪府民在4日至15日期间尽可能避免不必要和紧急的外出。

北海道内感染者连续33天超过100人，11日20日过去最多，达304人。病床窘迫。占有率达52%。

东京都5日通报新确诊584人感染新型冠状病毒，创新高。超过迄今最多的11月27日的570人，累计感染人数达到43377人。住院患者较前一天增加23人至1744人。

日本首相菅义伟4日晚间在临时国会事实上闭幕之际，在官邸召开了记者会。他就新冠对策指出：“目前重症患者的病床开始告急，我对此抱有强烈的危机感。”