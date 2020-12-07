美国剑指中共 网民幸灾乐祸

美国政府周三下令限制中国共产党党员及其直系亲属赴美旅行，被视为是美国区别对待中共与中国人民的具体步骤。中国外交部发言人华春莹讥讽美国这是堂吉珂德挥舞长枪吓人，不少网民却是一副事不关己高高挂起的姿态。

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美国推出的这一新规，把中共党员及其家属签证有效期从原来的10年缩短至一个月，美国国务院发言人说，这一举动是“美国政府为保护我们国家不受中国共产党邪恶影响力侵害的持续的政策、监管和执法行动”的一部分。

但是，新措施并不影响中共党员申请其他种类的签证，比如移民或就业。似乎又显示出这一新规的灵活性。

中国外交部发言人华春莹3日4日连续就此发声，她说中共和中国人民“鱼水情深、血肉相连、不可分割”。她还讥讽美国像堂吉克德大战风车那样荒谬。

不过，从亲北京的多维网援引的“中国民间舆情”来看，老百姓对美国限制中共党员的举动不在乎，或者还有点叫好的意思。新浪微博一位网友调侃：“受影响的一般多是高官子弟，政府人员的二代，这样做能让那些两面派现原形。一边高举大旗批评美国，一边又把子女送去美国，这一招牛”。

同一媒体还援引微博大V陶永谊评论：“这下好了，贪官及其家属没地儿可去了，已经逃到美国的只能灰溜溜地回国接受审判，这对于中共清洁党员队伍可谓功不可没”。

看来，老百姓眼中的中共显然是有权有势的特权阶层，利益集团，与基层老百姓的关系远非华春莹所说的“鱼水情深血肉相连”的关系。另外网民眼中的“中共党员”似乎与 『纽约时报』的分析接近，该报认为，这项政策将对中国高层政界和商界领袖造成打击，而非数百万为了在商业和艺术等领域获得优势而入党的较低级别党员。

如果是这样，美国的这一举措，似乎是在寻求精准打击，不光要把中共和中国人民区别，还要把中共中有权有势的同一般的普通党员区分开来。

中共总书记习近平不断地教导中共党员要“不忘初心”，可是这个中共赖以统治的基础却不断地向往美国，以至于10月初，当美国移民局推出限制共产党员移民的禁令后，就连胡锡进也要“正面看待”，他称此举粉碎了党员们去美国的幻想，坚守中国，这不是坏事!

不过，美国肯定没有帮助中共整党的意思。