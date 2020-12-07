美国加码制裁中港高官 14名全国人大副委员长悉数在列

图为挂着中国国旗和香港国旗的直升机于2019年10月1日飞越香港维多利亚港天际线。

华盛顿当局星期一再度出手制裁中国高官，被制裁的14位“副国级”均与加速通过『港版国安法』有份，也与剥夺香港立法会四名民主派议员息息相关。

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美国国务院与财政部周一宣布制裁的14人全部是中国全国人大常委会副委员长。黑名单上排名第一的是中共政治局委员王晨，其余六人为中共中央委员，分别是曹建明、张春贤、沈跃跃、吉丙轩、艾力更、依名巴海、王东明；另外六人全为民主党派领导人，分别是万鄂湘、陈竺、丁仲礼、郝明金、蔡达峰和武维华。

美国国务卿蓬佩奥发表声明解释制裁的理由是，中国全国人大常委委员会“一致通过北京当局用以打压任何批评以及逮捕敢于反对北京镇压政策的港版国安法”，“故此，美国国务院认定14人对通过这部可耻的法律负有直接责任”。

北京取代香港指定港版国安法过程极其神速和诡秘，中国全国人大6月20日闭幕，但人大常委会突然决定，13届全国人大常委会第20次会议6月28日至30日在北京举行，中国全国人大半月内连开两次常委会非常罕见，此举显然专门针对打压香港民主力量而来，对抗议北京政策的泛民人士和参加反送中运动的青年学生领袖要秋后算账，『港版国安法』在七一前通过，成为镇压香港民主力量和异议人士的工具。美国制裁的十四人悉数出席了这一会议。

蓬佩奥还警告说，“我们目前采取的措施所强调的，美国还将继续与盟邦一道合作，让北京为自己背弃香港承诺破坏香港自治的行为付出代价”。

美国制裁的十四名中国高官还与剥夺香港立法会四名民主派议员资格息息相关。香港特区政府11月份宣布，香港泛民主派四名立法会议员杨岳桥、郭荣铿、郭家麒、梁继昌丧失议员资格，港府称这是依据中国全国人大常委委员会的决定，并宣称今后参选或者出任立法会议员这都适用这一决定。

中国外交部发言人华春莹周一针对美国即将再度就香港问题制裁中共高官一事宣称，“中方敦促美方立即停止插手香港事务，停止干涉中国内政，停止在错误的道路上越走越远。如果美方一意孤行，中方必将继续采取坚决反制措施，捍卫国家的主权安全利益”。

香港时事评论员刘锐绍对苹果日报分析说，特朗普政府在任期即将届满前出招，最大作用是收窄拜登上台后对华政策的调整空间。美国纽约时报日前分析特朗普政府一周来对北京当局出手频频时也指出：尽管有人希望拜登能实现两国关系的重置，但拜登的对华态度已变得更为强硬，拜登似乎将致力于保留特朗普政府采取的许多强硬措施，包括关税和对中共技术的限制。因此，“中国官员担心，拜登将更有效地领导全球范围内对中国的抵制”。

不少观察人士预计，民主党人拜登上任后不会在人权问题上对北京手软。

美国制裁的其他中港高官

美国8月7日针对香港《国安法》制裁了11名损害香港自治的中港官员名单，其中包括香港特首林郑月娥，香港律政司司长郑若骅，香港保安局局长李家超，香港警务处处长邓炳强等人。被美国制裁的还有北京派驻香港高官包括港澳办主任夏宝龙，港澳办副主任；前香港中联办主任张晓明，中联办主任駱会宁，中共驻香港国安公署署长郑雁雄。

11月9日，华盛顿又把另外四名香港官员列入黑名单，包括香港警务处负责国家安全的副处长刘赐慧，警务处国家安全处高级警司李桂华；同时被华盛顿制裁的还有李江舟，公安部驻香港中联办警卫联络部长，中央驻香港国安署副署长以及港澳办副主任邓中华。