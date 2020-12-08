人道支持示威者的教会户口被银行冻结 许智峯及家人户口二度被封

流亡海外的前立法会议员许智峯银行户口被冻结一事引发社会忧虑事件冲击香港金融中心地位之际，再有与去年反对修订逃犯条例运动有关人士及组织的银行户口被冻结。在反修例示威现场人道支持示威者的「好邻舍北区教会」，被汇丰银行冻结户口，该会的堂主任陈凯兴及其妻子的户口亦同时被冻结。教会发表声明指斥这是当局的政治报复，陈更批评事件是对社会服务和宗教的打压。

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另外，许智峯及其家人的银行户口一度被解封，但昨日再次被冻结，警方解释，此举是怀疑有人挪用早前网上众筹的款项存入相关户口，又指许智峯流亡时声称要在国际社会游说外国制裁香港，已有触犯《港区国安法》之嫌。

银行户口被封的「好邻舍北区教会」午夜在脸书发表声明，公布该会及堂主任夫妇的汇丰银行户口在昨(7日)天被冻结，该会认为，这是明显的政治报复。声明指出，过去一年，教会义工团体「守护孩子行动」在示威现场作人道支持，但却与其他救护人员和记者一样，被政权视为「反抗的代表」而遭清算。陈凯兴今早在一个电台节目中补充，没有用「守护孩子行动」的名义众筹，只是透过教会户口，为无家者的住宿需要和为年轻人解决食物需要等计划众筹。

声明续称，事件不单止严重打击宗教界，甚至是剥夺小区工作的自由，亦令该会为无家者提供的住宿服务实时受影响，使无家者要露宿街头。

声明又说，该会是港府认可的免税慈善团体，所有资金皆来自捐赠，全属合法捐款，要求汇丰银行立即解冻户口，并为冻结行动提供合理解释。教会又批评汇丰正冲击所有香港团体、个人、在港外国投资者资产保障的底线。

香港警方和汇丰银行均未解释为何冻结北区教会的户口，但警方近日已多次藉反洗黑钱条例要求银行冻结在反修例运动中支持示威者的户口。而一度户口被解封的许智峯，他和家人的汇丰银行户口再次被封。

「星火」被指洗黑钱冻结7000万 一年未有进展

警方国家安全处高级警司李桂华昨(7日)午被问及许户口再次被冻结一事时表示，怀疑有人挪用早前网上众筹的款项，存入自己和他人户口，被冻结的款项约有85万元。他指出，如果许智峯没有潜逃，警方可以继续调查，但如果有人潜逃，警方有责任冻结款项，保留作日后检控之用。

他又说，许智峯在社交网站声称要「拉阔香港的国际战线」，意味他要寻求外国对香港施加制裁，涉嫌勾结外国势力危害国家安全，认为已有表面证据显示许智峯触犯《港区国安法》。

许智峯其后在脸书作出回应，重申去年发起的「私人检控抗警暴」众筹，筹得的金额一直存放在律师楼户口，没有转往任何其他户口，所得款项与他个人及其家人户口完全无关。他更在社交网站贴出众筹的核数报告让公众查阅，并要求警方公开说明款项流向可疑之处。他再次指责警方冻结其户口是政治报复。

许智峯公布开展流亡生涯后翌日，他和家人的户口被冻结，前晚一度被解冻，于是将积蓄转账往安全地方，但到昨天再被冻结。许批评涉事的汇丰银行为政权擦脂抹粉，势将影响全球客户信心。

警方透过消息人士表示，已向汇丰、恒生和中国银行等最少三间银行发出指示，由昨(7日)早开始，冻结许智峯及其家人的户口。据其他消息人士指，第一次的户口冻结行动是根据警方的口头指示作出。

本土派的立法会议员郑松泰质疑，警方在冻结有关银行户口后突然解封，反映当中可能涉及程序出错，质疑相关部门在没有任何法律基础下进行「抄家」。

警方以洗黑钱罪名冻结反修例运动相关人士的银行户口始于去年12月的「星火同盟」，「星火」是广受市民捐款支持抗争运动的众筹平台，去年11月被银行终止账户，原已协商返还户口内约七千万港元的存款，但一直留在银行，到12月中旬，警方以洗黑钱罪名拘捕「星火」旗下空壳公司四人，引来抨击，但案件至今未有进展。警方声称，案件仍在调查中。