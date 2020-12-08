参与7.1游行 胡志伟等前议员共八人被捕 另三人在游行喊口号被指违国安法

继昨日拘捕八名上月参与中文大学校园游行人士之后，警方今早再以组织或参与非法集会罪名拘捕刚卸任的民主党前主席胡志伟、前立法会议员朱凯廸和梁国雄等8八名男子，指他们涉嫌与今年7月1日的反对《港区国安法》游行。两日行动合计，共有三名前议员、四名现任区议会议员及九名社运人士在参与游行后被捕，当中三人更因展示「光复香港 时代革命」等被指港独旗帜和口号而以涉嫌违反国安法被捕。警方表示，行动仍在进行，不排除有更多人被捕。

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今早被捕的八人，除三名前议员外，还有民阵召集人陈皓桓、社民连成员曾健成和邓世礼，以及东区区议员陈荣泰和徐子见。陈皓桓在其个人脸书上载片段，显示数名便衣警员上门搜捕的情况，指控他与同案另一些被捕者煽惑、组织及参与非法集会，他其后在警方警诫下，高呼「政治打压可耻」。其他各人亦在个人或所属政党的脸书上表示，早上被警方上门拘捕，分别带到不同警署接受调查。

警方指，留意到有人在6月30日下午于终审法院外煽惑他人参与翌日在港岛区举行的未经批准集结，并在7月1日于湾仔一带组织及带领游行队伍进行未经批准集结。被捕人士年龄介乎24岁至64岁，涉嫌违反煽惑他人、举行或组织，以及参与未经批准集结等罪名，案件交由港岛总区重案组跟进。警方没有解释为何参与非法集会需交由负责调查谋杀、打斗等重大刑事案件的重案组负责。

今年的7.1游行是香港回归后首次被禁，警方最终在当日拘捕约370人，当中10人因为涉嫌违反《港区国安法》被捕，包括有人身怀「香港独立」旗。

中大游行三人被指违国安法学生会强烈谴责中大为虎作伥

另外，经中文大学校方举报和提供数据后，八名上月19日参与校园内游行的毕业生和市民昨(7日)天被警方国家安全处拘捕，指他们涉嫌参与非法集会，包括中大旧生杨子隽、观塘区议员陈易舜及西贡区议员李嘉睿；国安处高级警司李桂华表示，八人中有三人并非中大学生，他们曾于游行中挥动港独旗帜及高叫港独口号，因涉嫌违反《港区国安法》的煽动分裂国家罪被捕。

据了解，三人分别是两名16岁的中学生和一名香港专业教育学院学生。李桂华声称，在昨早的拘捕行动中，曾于其中一人的住所搜出攻击性武器，但拒绝透露是什么武器，只表示与中大游行案无关。

李续称，游行当日，中大校内有三十处地方被人以油漆涂鸦及写上港独字句，而参与当日中午游行的有约90人，在1.5小时的游行期间，有人挥动港独旗帜及高叫港独口号，中大校方曾就事件报警。国安处调查后，昨早拘捕8名年龄介乎16至34岁的男子，指他们涉嫌参与未经批准集结。他又说，国安处拘捕行动仍在继续。

对于中大校方报警以致有人在校园内游行被捕，学生及校友反应强烈。中大学生会临时行政委员会（临政）联同8个书院的学生会发表联合声明，强烈谴责中大主动报警，举报自己的毕业生，行径「令人发指」，又指中大作为一间以人文精神、社会关怀见称的高等学府，「非但没有为社会的种种不公发声，甚至屡屡为虎作伥，甘当殖民政权的白手套，打压校园内仅存的自由」。

其次，中大学生会前会长杨政贤亦与数名校友发起联署，促请大学评级机构在评核标准中加入学术自由普遍状况和大学保障言论自由的表现。杨政贤表示，对中大报警感到非常愤怒，对中大不尽力保障学术及言论自由感失望，他促请校方交代向国安处提交了什么资料，以及有否协助警方认人。

不过，身为建制派议员的中大校董麦美娟表示，校方报警并无不妥，因为言论自由的保障是在于不违反法律，校方需保护校内其他守法人士。