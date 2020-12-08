官司打到最高法院 得州检察长状告佐治亚等四州大选违宪要求禁止其选举人团投票

得克萨斯州总检察长帕克斯顿（Ken Paxton）8日向美国最高法院提起诉讼，要求最高法院在佐治亚、密歇根、宾夕法尼亚与威斯康辛等四个州的议会审核并批准大选结果之前，禁止其选举人团投票确认选举结果。

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美国2020总统大选的选举人团会议将于14日召开，各州选举人在本州首府依照州务卿认定的大选开票结果为总统候选人投票之后，拜登赢得2020年大选将成定局。

帕克斯顿在长达154页的诉状中指出，拜登获胜的四个州都以新冠疫情流行为由，非法改变选举规则，使得邮寄投票数量倍增，非法选举结果应被判定为违宪。

帕克斯顿要求最高法院裁定这四个州“由任命的总统选举人投票产生的任何选举团票都被不计算在内。”

帕克斯顿在诉状中写道，有关选举人团的问题，最高法院是唯一有权处理的机构。

12月8日又被称为总统大选的“安全港”截止日，根据联邦法律，各州必须在此日期之前解决有关其票数的任何争议并确认获胜者。如果某个州未能在此之前完成计票，根据选举人团制度，国会可以裁决他们的选举人票不会被计入最后计票结果。

在美国宪法的框架下，总统候选人仍然可以在“安全港”截止日之后继续发起诉讼，反转选举结果。