成都连连爆发本土病例 四川宣布进入“战时状态”

美中外交战时成都市特别受到关注。中国当局7月27日下令关闭成都美国领馆，图为戴着口罩的安全人员当日在美国领事馆外面排队。

位于西南的中国四川省首府成都7-8日确诊5起新冠病毒病例，病源不明，其中一名确诊年轻女子两周曾跑遍五个区出入多家酒吧，引发当地民众恐慌，无端遭遇网暴。成都此波疫情传播，与此前天津深圳不同的是，酒吧、夜店等娱乐场所引发担忧，四川省委书记彭清华8日宣布全省进入“战时状态”。

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成都爆发的新一波疫情与之前其他中国城市对比最大的不同是，酒吧、夜店等娱乐场所被当局视为主要的传播途径。此前，广州、深圳等地发生的疫情被指为“境外输入”，北京、大连、青岛、上海、天津爆发的本土疫情疑似冷链传播，虽无确证，矛头指向了外国进口的冷冻食品及包装。

三月以来没有出现本土新冠肺炎确诊病例的成都，7日通报本土确诊病例两例，是一对老夫妇，因出现咳嗽、咳痰等症状前往医院就诊，当地时间7日晚间确诊新冠阳性。

8日0-6时，成都新增3例新冠肺炎确诊病例，其中两例为同村村民，69岁的卢某某和她71岁的丈夫赵某某，还有一例8日确诊的是这对老夫妇的20岁的孙女。但这位孙女确诊后，经排查，发现她在近14天，去过多个酒吧、公园及美甲店，行动轨迹涉及成都五个区，几乎跑遍半个成都，消息传出后，引发成都市民恐慌，有些网民展开人肉搜索，让本不知情的这名女孩遭遇一场网暴。

当地媒体引述卫生机构消息，已知69岁的卢某某传给了丈夫赵某某，然后两人又传染给了20岁的孙女，属于密切接触型传染，但卢某某本人是如何被传染的，情况不明。

据成都市卫建委通报，截至当地时间当局目前已追踪排查上述病例在成都的密切接触者163人，已对25.52万人进行检测，结果待出。根据上述孙女轨迹，成都已发出紧急寻人通知，中国许多媒体也都在重磅位置转发了这一通知。

四川省委书记彭清华8日宣布，四川省进入战时状态，要快速阻断疫情传播途径，把影响控制在最小范围。11月份天津出现本土疫情时当局曾宣布进入“战时状态”。

受疫情影响，中国吞吐量第四大的成都双流机场进出港航班已大受影响。网络流传成都理工大学在校生表示，其所在学院老师在学生群里通知要求所有学生原地隔离，不得离开。

成都仅仅出现几起本土病例，当局为何如此紧张？自由亚洲引述中国红十字基金会大病救助专案前高管任瑞红分析，目前大陆是不允许再出现第二个武汉，这在政治上是绝对不能接受的。