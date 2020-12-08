武肺病毒重症年轻化 情况堪忧 香港进一步减人流：禁晚市堂食兼关消闲处所

香港第四波武汉肺炎疫情居高不下，而且有出现病毒量增加，令原先主要影响长者的病毒，对年轻人的影响加重。医院管理局指出，两成三情况严重患者在60岁以下，反映病情危重的病人比例高。行政长官林郑月娥形容，重症患者有年轻化趋势，情况令人担忧，加上全港18区都有确诊个案，港府决定进一步收紧防疫措施，包括关闭更多种粪的消闲场所、禁止食肆晚市堂食、公务员尽量在家工作和增加入境人士在第19天多检测一次等。

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林郑月娥今(8日)早出席会议前表示，过去一星期，香港有661宗新型肺炎确诊个案，当中三日超过一百宗，反映已经迫近7月底、上一波疫情的高位，而且情况复杂，令人担心。

复杂情况之一是武肺病毒有重症年轻化趋势，医管局深切治疗科统筹委员会成员陈劲松昨在记者会上表示，第四波疫情以来，部分病人入院时情况已经很差，需要插喉。而以情况严重的病人数字为例，95人中有39人属第四波疫情个案，其中9人在60岁以下；而在院内的33名危殆病人中，九成以上是上月1日之后入院，当中6人是六十岁以下，包括45岁的伊利沙伯医院组织病理学部男医生，是疫情以来首次有医护人员危殆。

他形容，目前流行的是「危险的病毒株」，危殆者病毒量高、传染性高，呼吸衰竭时未产生抗体，即出现抗体反应较早三波疫情的病人慢，令病毒较易传染，担心病毒在年轻人身上恶化得较快。

香港今日再增逾百宗确诊

香港昨日新增78宗确诊个案，令武肺总感染人数增至6975人，死亡人数为116人。消息人士透露，今日新增个案再次突破一百宗。面对疫情居高不下，行政长官林郑月娥今早公布新一轮收紧社交距离措施，方向是减少人流。

她透露，会再压缩到办公室上班的公务员人数，尽量安排公务员在家工作，但会保留提供部分紧急服务，期望私营公司的雇主亦尽量安排雇员在家工作。

此外，港府亦会禁止食肆晚上6时后提供堂食；而在上一轮措施未关闭的处所，部分会关闭，包括健身中心、体育处所、美容院及按摩院。她补充，当局会研究向受重创行业提供支持。

其次，当局亦会加强检测。林郑月娥透露，港府将订定规例，更明确赋权予食物及卫生局局长规定某个处所或范围的人士接受检测时，在完成检测前必须留在原本的处所，不能前往其他地方。另亦会增加抵港人士的检测次数，规定接受完检疫14天之后的第五天再接受检测一次。

再者，机场管理局由今日起，在机场非禁区范围为离港旅客提供病毒检测服务，旅客若有需要，可在登机前最少4小时抵达机场进行检测，结果可望即日获取。