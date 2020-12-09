世界人权日前夕 多名中国维权人士及家属遭限制外出

本周四（12月10日）是世界人权日，多名中国维权律师及家属纷纷通过推特表示，遭官方人士阻止出门。其中，北京国保向余文生律师的妻子许艳明示，要阻止她参加外国使馆举办的世界人权日活动。

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许艳接受德国之声访问时表示，星期三清晨6时20分左右，她开门想送儿子上学，门口却站着多名北京市的国保，表明不让她出门。她说，“他们明确说我12月9日跟12月10日肯定出不了门…他们有提到12月10日是世界人权日，也有说要阻止我去参加欧盟使馆与美国使馆世界人权日的活动。”据许艳在推特上传的影片显示，国保就坐在她家大门外，不让他们出门。此外，维权律师王全璋的妻子李文足与李和平的妻子王峭岭也分别在推特贴出影片指，大批身分不名的人士上午6时便堵在家门口，不让他们送孩子上学和出门遛狗，也不让李文足带父亲去医院看病。

王全璋在接受《苹果日报》采访时介绍，当时对方有六、七个人，没有交代自己的身份，但是他认得其中一人是今年4月，参与把他从济南送到北京的其中一名公安。他续称，早上5时37分，他们家门前具录像功能的防盗眼就已经拍下了那群人聚集，并用胶带把防盗眼贴上，不让王全璋一家看到和录下外面的情况。王全璋后和对方交涉，最终获放行送孩子上学和放学，而李文足则可送父亲去医院，但过程中那群人要一路跟着，事情办完就立刻回家。

王全璋称，对方一直没有说是什么原因不让他们出门，也没有说要到什么时候才完结，但他估计是因为明日是世界人权日，当局不希望他们出席外国使领馆的活动。此外，另一“709”律师李和平和妻子王峭岭也遭禁出门。王全璋和李和平都曾因“709”案而被当局判刑和关押。曾代理“709”案的余文生2018年初因发表建议修宪的公开信而被拘捕，并于今年6月因“煽动颠覆国家政权”罪名获刑4年，但他不服判决，坚决上诉。

据当天参与了欧盟驻华代表团举办的世界人权日纪念的人士介绍，近40位受邀参加者中几乎均因受阻而无法参与该活动。每年的12月10日是人权日。1948年的这一天，联合国大会通过了《世界人权宣言》这一具有里程碑意义的文献，这份文献宣布了每个人固有的、不可剥夺的权利，“不分种族、肤色、宗教、性别、语言、政治或其他见解、国籍或社会出身、财产、出生或其他身份等任何区别。”据联合国官方介绍，《世界人权宣言》是世界上翻译语言最多的文献，有500多个语言版本。2020年人权日地主题是：更好地重建——挺身而出维护人权。