中国不断革新一次性医用防护服设计

12月5日至7日，首届防护纺织合作洽谈会在辽宁丹东举行。一批以医用防护、职业防护为设计用途的防护服装首次与观众见面。作为重要的抗疫物资，一次性医用防护服的作用是阻隔病毒细菌，防止交叉感染。T台上向观众展示的新一代一次性医用防护服，增强了耐磨性，同时采用纺黏布与透气膜复合，并添加抗静电剂的方式，实现阻隔病毒、抗静电等重要功能。

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一次性医用防护服设计生产方代表于文福：从材质和纤维上都做了提升，虽然厚度增加了，但是舒适性更好。它的透气性要比(普通)的防护服高一倍，让我们的医生穿着避免了大汗淋漓，更舒适、更安全。

央视报道，首次成系列亮相的职业功能性防护服，涉及消防、石油化工、喷漆清洗、电力电信等多个行业。研发团队根据职业特点和使用要求，通过纤维原料选择、织物结构设计、功能涂层整理等多学科交叉、多工艺复合的方式，对防护服进行功能设计和性能提升，使其具备阻燃、防渗透、高强力、高阻隔、抗静电等功能。

中国纺织工业联合会副会长中国产业用纺织品协会会长李陵申：我们用的医疗卫生的防护，包括口罩、防护服，预计今年全年出口会超过700亿美元。在应用领域来讲，我们的消防服，包括职业防护服发展的方向是以多种防护为一体的系列化开发，智能化、舒适性的这种发展也让防护服在穿戴的过程中越来越方便，使得防护的效果和效率也不断提升。