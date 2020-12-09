华为内部报告坐实参与族群歧视人工智能系统测试

华盛顿邮报周二公布了一份来自华为集团内部的测试报告，证明华为确实同面部识别初创公司Megvii旷视科技(Megvii Technology Ltd)合作测试了可以识别维族人的人工智能相机系统，显示这种带有歧视性的技术已经完全标准化。

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华盛顿邮报介绍说，这份华为的内部文件来自美国宾西法尼亚州一家名叫IPVM负责审查和调查视频监控设备的公司，该测试报告记载了华为公司于2018年与旷视科技(Megvii）合作测试了可以扫描面部的人工智能相机系统人，该测试系统能够估算每个人的年龄，性别和种族，倘若检测到维吾尔族人的脸，则会触发“维吾尔族警报”，并可能向中国警察递交警报。

报道介绍说，上述测试报告在华为网站上找到，但是在《华盛顿邮报》和IPVM向公司征求意见后不久便被删除。但是，华为与旷视科技集团都承认该文件是真实的。华为的发言人格伦·施洛斯（Glenn Schloss）表示，该报告“仅仅是测试，还没有看到实际应用。华为仅提供用于此类测试的通用产品。我们不提供自定义算法或应用程序。” 旷视科技（Megvii）发言人也在发布后表示，该公司的系统并非旨在针对或标记种族群体。

报道评论指出，虽然这种种族检测性的软件在美国被禁止使用，但是在实际使用中可以识别人脸特征的系统性识别软件越来越受欢迎，担心来自中国的带有歧视性质的科技将日益普及。

去年十一月份，全球最大的视频监控设备制造商之一海康威视Hikvision 集团也被爆出售可自动识别维族人的监控设备，在视频监控研究公司IPVM对海康威视发出问讯后，海康威视删除了相关产品的页面。

海康威视去年因被指控帮助北京打压新疆穆斯林，向新疆各地区警察部门提供监视设备而被美国列入黑名单。该公司否认有任何不当行为。