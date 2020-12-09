华召美代办提抗议 称将「对等反制」美制裁全体人大副委员长 罗冠聪料中美对峙升温

中国对美国宣布制裁14名人大常委会副委员长的反应升级，外交部副部长郑泽光召见美国驻华使馆临时代办傅德恩提出严正抗议，形容美国此举「性质恶劣」，敦促美方撤回制裁行动，否则会作出「对等反制」，美方将须承担因此造成的「严重后果」。

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不过，流亡海外的前香港众志主席罗冠聪昨(8日)在脸书表示，是次制裁是在香港问题上首次涉及副国级官员，精准打击了掌有实权的中共党高层；而美国总统特朗普在任期快将结束时祭出至今最大制裁名单，明显是要订定传统(Legacy Building)，使下任政府不得不偏向已订施政倾向。他又说，综观特朗普政府近月频密出招，包括收紧共产党员和统战人员的签证审批，重搥打击在美国与共产党有连系的中国企业和上市公司，力度之深，可谓直击中共要害，预料中美的对峙局面未来只会升温。

美国周一因应中国人大常委会11月中旬通过决定，褫夺四名立法会议员资格并导致全体民主派议员请辞而公布制裁通过决定的人大常委会所有副委员长，与香港有关的三个北京政府及其驻港机构和港府昨(8日)先后反驳美方决定，中国外交部其后在傍晚发稿，指郑泽光召见了美国的傅德恩。

郑泽光指出，美方借口维护香港民主、人权及自治来插手香港事务，怂恿支持分裂国家、扰乱社会秩序的违法犯罪活动，制裁中港官员，充分证明美方是前段时间香港乱局的最大幕后黑手，目的是搞乱香港、破坏中国稳定发展。

郑泽光强调，港府取消四名议员资格合理合法，美方藉词制裁中方官员「严重干涉中国内政，严重破坏中美关系，蛮横无理，性质恶劣，中方表示强烈愤慨，予以强烈谴责。」

在北京的国务院港澳事务办公室亦发表声明，对美方的制裁行动表示强烈愤慨和谴责，形容是「歇斯底里的政治霸凌行径」，并引用西谚诅咒美国国务卿蓬佩奥，称「上帝欲使其灭亡，必先使其疯狂」，若蓬佩奥之流肆意上演最后的癫狂，只会自食恶果。

在香港，港府发表声明，称对不负责任行径予以强烈谴责，并敦促美国政府立即停止干涉中国内部事务。另外，中国中央政府驻港联络办公室亦发表声明，强烈谴责美国的制裁行动，强调绝对不会畏惧任何蛮横霸道和动摇中国维护国家主权的决心。批评美国一次次制裁「闹剧」，只会让国际社会更加看清其虚伪本质和丑陋面目。

外交部驻港特派员公署亦强烈谴责美国的制裁行动和众议院通过《香港人民自由与选择法案》，批评美国一些政客打着人权、自由的幌子，明目张胆为涉嫌违法的反中乱港份子提供「逃生门、避难所」，是对国际公认法治精神的亵渎，危害国际秩序。

美国国务卿蓬佩奥在财政部公布制裁行动时发表声明解释，北京不断破坏香港的民主，令立法会沦为橡皮图章。而被美国制裁的，都是有份表决通过取消香港立法会资员资格相关决定以及《港区国安法》的副委员长，当中，王晨更负责在5月底的人大会议开幕礼上宣读建立港区国安法决定的草案。