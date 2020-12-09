“华龙一号”核能技术：国外垄断局面已打破？

11月27日0时41分，由中国自主三代核电“华龙一号”全球首堆——中核集团福清核电5号机组正式并网发电。中国自主核能技术突破吸引了法国记者的注意力。《西南日报》12月9日刊载一篇题为中国自主三代核电“华龙一号”进入带功率运行状态。它并网输电好似预示着国外垄断核能技术的终结；同时它也向习近平所称的“完全自主三代核能技术”再迈出一步。

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《西南日报》表示，如果法国和美国第三代核模式启发了中国人，但此次的知识产权100%都是中国的；85%核电机组是“中国产”。“华龙一号”投入商运后，单台机组年发电量预计可达100亿度。

华龙一号首堆并网输电当天，福建福清核电有限公司通报称，福清核电站累计安全发电770亿千瓦时，相当于少消耗标准煤约2788万吨，减排二氧化碳约9107万吨。

《西南日报》表示，核电是中国经济脱碳战略的主要工具。迄今为止，煤炭占能源结构的55％，而核能占5％，中国计划到2035年将这一比例提高到10％。为实现这个宏伟的目标，将需要在15年内建造约100座反应堆。中国已启动了14个核电站项目，比任何一个国家都多。

“华龙一号”-中国第三代核电技术在国内市场前景广阔，中国希望依靠“一带一路”能够把自主技术推向国外。

巴基斯坦卡拉奇核电项目（K-2、K-3）使用的就是华龙一号核电技术；而在阿根廷的另一个项目目前处于停滞状态。

英国布拉德韦尔核电站两个项目希望使用中国第三代核电技术。但“华龙一号”核电技术必须首先获得英国当局的认证。

《西南日报》表示最后表示，中国自主三代核反应堆技术刚刚在11月中旬赢得了重大胜利，其计划已得到欧洲监管机构的验证。中国第三代核能技术是否可在国际上获得突破，主权问题可能会把其“自主核能技术”复杂化。