安倍可能在明年访问台湾

台湾立法院“亚东国会议员友好协会”会长、民进党立委郭国文今天（9日）在立法院质询时透露，日本前首相安倍晋三有意愿来台访问，最快可能是明年，希望行政院长苏贞昌提早因应。台湾外交部次长田中光9日也表示：“民间对此十分期待”，“我们对这消息乐观其成”，也非常欢迎安倍晋三访台。

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田中光表示：政府没有正式接到安倍方面的回答，如果实现，日台关系将得到长足的进步。

郭国文9日公布了由他具名代表协会致安倍的邀请函内容。安倍访台最早会在明年实现。台湾方面期待与安倍讨论台湾参加TPP等问题。

安倍家从岸信介开始，祖孙三代和台湾关系密切，安倍再任首相后，于2015年4月，安排胞弟、当时的“促进日台经济文化交流少壮国会议员联盟”会长、众议员岸信夫在台湾拜访民进党，岸信夫在台湾曾亲口邀请蔡英文访问他的家乡山口县。

于是蔡英文作为民进党总统参选人，在2015年10月初在岸信夫的安排下，成功访问日本，不仅访问了安倍的故乡山口县，蔡英文访日期间曾拜访自民党本部，自民党干事长代行细田博之、组织运动本部长山口泰明、干事长代理棚桥太文及青年局长代理牧原秀树等人，而10月8日中午约12点起，安倍到首相官邸附近的酒店与他住在该酒店的弟弟岸信夫、山口县知事村冈嗣政等共进午餐约1小时20分，安倍离开酒店后，岸信夫等随之离开酒店，约半小时后蔡英文也从该酒店出发。岸信夫和村冈嗣政都是与蔡英文这次访日密切相关的人，因此媒体猜测安倍在这里会见了蔡英文。

这一切显见了安倍内阁对蔡英文的重视，以及对民进党未来重新执政的高度期待。

李登辉逝世后，岸信夫与夫人岸智香子及长子岸信千世也于8月9日前往吊唁，安倍的母亲安倍洋子8月4日发出了唁电。