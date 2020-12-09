巴西:圣保罗州疫苗战略异联邦政府

Covid-19疫情下，美洲国家巴西的政纷依旧，这也反应在疫苗战略上。已收到两批中国疫苗的圣保罗州长提出了与联邦政府所拟方案不同的疫苗接种计划。

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巴西联邦政府表示，将在2021年2月底开始为国民接种由由牛津大学（Université d’Oxford）与阿斯利康（AstraZeneca）共同研发的一种抗Covid-19病毒疫苗。而已收到第二批中国疫苗的圣保罗州州长则想要在明年1月25日就启动其自己的接种计划。

据本台RFI记者Martin.B周三（2020年12月9日）发自南美的消息，这次是巴西最大的ˎ 最有实力的圣保罗州州长Joao Doria率先出击。他保证中国北京科兴生物制品有限公司（Sinovac Biotech）的疫苗，将于2021年1月25日圣保罗建市日当天开始接种。但问题是，学界对此疫苗的功效尚无定论，还需得到联邦政府卫生当局的核准。

巴西联邦政府已另有疫苗接种方案

巴西政府于本周二表示，将于明年二月底启动一项全民疫苗接种计划，但使用的是另一种疫苗，由牛津大学与阿斯利康共同研发。巴西总统Jair Bolsonaro表示，所有疫苗一旦其功效得到确认，并获得卫生当局的许可，就能提供使用。巴西卫生部透露，这个程序大约是60天。但有人想要使用在三天获批的紧急程序，以期尽快让民众得以尽快接种。

巴西圣保罗州长现已收到两批中国疫苗 Le gouverneur de Sao Paulo, Joao Doria, montre un paquet de vaccin CoronaVac alors que des conteneurs contenant des doses de celui-ci sont déchargés d'un avion cargo arrivé de Chine à l'aéroport international de Guarulhos, près de Sao Paulo, Brésil © NELSON ALMEIDA AFP法新社 /File

巴西到2020年12月8日周二已共有超过667万人感染Covid-19病毒，其中近18万人病亡。现在每天因感染Covid-19病毒而死亡的人数超过500。