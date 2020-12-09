抗疫近一年 领军局长仍戴错口罩且不改不答 惹热议

9.12 为什么事前没有人告诉陈肇始（图左）带错口罩，同场的卫生署长陈汉仪（右）的戴法是正确的

武汉肺炎肆虐接近一年，负责统领香港防疫抗疫工作的食物及卫生局局长陈肇始，在港人遵照其号召佩戴口罩约十个月后，竟然戴反口罩出席加强防疫措施记者会，在记者两度追问她是否将口罩反转佩戴，以及会否担心有播毒风险时，本身是护理学系教授的陈局长不单没有响应，亦没有纠正或更换新口罩，只是略表讶异，并用手摸了口罩一下了事。

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据卫生署防护中心资料，外科口罩的外层跣水、中间阻隔病菌、贴面那一层就吸水，若反转佩戴，变成吸水层向外，周遭的飞沫便很容易附在口罩上；而跣水层变成贴面，较难吸附唾液和呼吸时产生的水气，令佩戴者感到不舒适。但昨天的记者会长约一小时，难得陈局长没感不舒服。

不过，市民对事件反应热烈，不同传媒的脸书均有几千至2.3万人次的浏览，而留言或表态的亦有三百多至二千多人次，最多人表达或认同的意见是为何港府官员死不认错，例如香港电台脸书上有网民说：「其实认个错，笑一笑讲声：多谢提醒！原来对于他们来说是很难的！」此言论获241人给「赞同」或「喜爱」的表情；而在网媒立场新闻的脸书上，指事件突显香港官员「不知错、不改错、不认错」，获45人认同，若把发表类近意见的网民人数相加，则有近百人。

不过，脸书上最多人支持或喜欢的评论是易地而处地以官员口吻发标：「你班刁民！做咩咁执着，将张相反转黎睇咪变番正面啰！」评论获2300人赞同；更有不少网民藉此讽刺官员质素「系咁上下，颠倒上下是非黑白」；另有近百名网民以陈的错误折射到防疫工作：「难怪防疫工作咁失败」！

可能由于网民反应「热烈」，食卫局官员事隔六小时后，终于晚上作出响应，指局长在记者会上知悉口罩内外反转了，基于卫生考虑，包括需妥善处理用过的口罩，加上记者会快将完结，故没有实时更换口罩，局长离开记者会会场后已尽快妥善处理。

事实上，第一个记者提问时，距离记者会完结尚有一段时间，只是记者会完结时，记者隔空追问局长为何不回答是否戴错口罩，以及会否因此影响公众等。但陈肇始一样没有回答。

而在食卫局晚上回应后，朓书上又触发另一轮揶揄之声。

陈肇始是注册护士，亦是护理学教授及公共卫生专家，曾任香港大学护理学院院长和港大医学院助理院长。