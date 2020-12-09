珠穆朗玛峰新高度与中国“高峰”外交

中国与尼泊尔两国领导人一同对外宣布，最新测量结果显示，珠穆朗玛峰增高了。得到两国官方一致承认的珠穆朗玛峰新高度为8 848，86米，从而为北京与加德满都之间的一场外交纠纷划上句号。

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位于中国与尼泊尔边境交界处的世界最高峰-珠穆朗玛峰（Everest）也被称之为圣女峰。加德满都官方一度担心，2015年的大地震会震塌世界第一高峰的原有高度。如今，中国和尼泊尔冰释前嫌。两国现已言归于好，并于本周共同对外宣布，珠穆朗玛峰的新高度为 8 848，86米。这一事件被认为是北京外交的一次胜利。

据本台RFI常驻北京记者Stéphane LAGARDE周三（2020年12月9日）报道，中国官方媒体在报道中，提到中国领导人名字的次数比珠穆朗玛峰的次数还多，而这正是北京对此重视程度的反应。经过历时多年的反复测量后，北京与加德满都现已达成和解。中国与尼泊尔的联合新闻发布会就为了宣布得到两国官方公认的珠穆朗玛峰新高度。对习近平而言，珠穆朗玛峰如今是一座象征着中国与尼泊尔两国友谊的高峰。中国领导人祝贺这一宣布于中尼两国建立外交关系65周年之际的消息，并祝愿跨喜马拉雅一带一路未来前景绚丽。

Des officiels népalais regardent l'annonce conjointe avec la Chine de la nouvelle hauteur du Mont Everest, le 8 décembre 2020, à Katmandu. AP - Niranjan Shrestha

从地缘政治的高度，中国的地形测量工作者，如同太空探索计划那样，周而复始地重复勘探工作。尼泊尔一侧也是如此。在经历了卫生危机后，必须高瞻远瞩，尤其是与发展睦邻关系和重修地区联盟。

珠穆朗玛峰高度曾引发外交危机

2005年，北京一度认为，珠穆朗玛峰的实际高度要比大多数教科书里引用的海拔高度矮4米。这引发了与征收登峰税的尼泊尔之间的一场外交危机。如今，双方的颜面都保住了。差异来自峰顶积雪的厚度。中国最终接受予以采纳。这种土地测量员的新式外交，出现在北京与新德里关系紧张之际。珠穆朗玛峰比65年前1954年的上一次测量高出了86厘米。印度测量师当年没有登到珠穆朗玛峰顶，只是通过观察和计算得出了之前的高度。