美候任国安顾问对香港民主派人士被捕深表关注 拜登团队首表态

即将出任白宫国安顾问的苏利文（Jake Sullivan）今(9日)早在社交媒体推特发帖声援香港，表明对香港泛民主派人士持续遭受逮捕和监禁表达「深切关注」，美国会与盟邦和伙伴一道对抗中国对香港自由的攻击，并协助受迫害者觅得「避难所」。这是美国总统当选人拜登团队首度就香港事务开腔。

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但有关言论未能帮助前香港众志成员周庭成功申请保释出外等候刑期复核。前众志前秘书长黄之锋、前主席林朗彦、及成员周庭早前因触犯煽惑他人参与去年6月围警察总部的非法集会而被判囚7至13.5个月，判囚10个月的周庭，今早向法庭申请保释出外等候上诉，指判刑过重，在狱中等候上诉并不公平，但最终遭法庭拒绝。

参与集会是国际人权公约保障的权利，但香港警方近日多次以筹组、参与或煽惑他人参与未经批准集结等罪名拘捕泛民主派人士，最新案例是昨日逮捕包括民主党前主席胡志伟在内的8名泛民主派领军人物，指他们筹组及参与今年反对国安法的「7.1」大游行。

但行政长官林郑月娥反驳美国的关注，她昨早出席会议前强调，犯法就是犯法，不能以被视为民主支持者作为护身罩，犯事后也不让执法机构执法。