美国制裁14个副国级北京愤怒至极 栗战书不在名单上惹疑

美国因港版国安法周二宣布对参与制定这一法律的14位中国全国人大副委员长予以制裁，港版国安法颁布以来，这是美国制裁的第三批中港高官，也是级别最高的官员。所谓的“第二高级别的领导干部”，副国级与正国级官员合称为“党和国家领导人”。中方的反应强烈。

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“召见”还是“会面” 美中各表

美国解释得很明确，就是对背弃承诺，破坏香港一国两制，镇压香港民主力量的中共高官予以制裁。

与以往不同的是，华盛顿的制裁引发北京极其强烈的反应，按照中国官媒的说法，中国外交部副部长郑泽光召见美国驻华使馆临时代办傅德恩，就此提出“严正抗议”，郑泽光称香港事务纯属中国内政，美国没有任何资格横加干涉。

如果中方说“召见”美国代办，美国大使馆则发文说这是其代办与中国副外长“会面”，会面干什么？“以表达美国对于『港版国安法』的高度关切”，美方还表示，“傅德恩代表注意到北京屡次使用该法以压制香港的表达和集会自由，逮捕那些对北京高压政策以和平方式提出关切的香港居民”。这等于美国使节向中方把美国制裁的意图细细解读了一下。

外交部 官媒大加讨伐

中国外交部发言人华春莹周二形容美国此举是“蛮横无理”、“疯狂恶劣的行径”。她声称，中方将采取“坚决有力反制”，“捍卫自身主权安全发展利益”。

新华社专门发表评论，指美国制裁中国副国级是“露骨的政治霸陵与强调逻辑”，然后给美国栽上一堆罪名，指美国在香港培植了一批政治代理人和打手，支持香港反对派在街头策划“颜色革命”，官媒忽略了，北京背弃了一国两制的承诺，北京强行替香港立国安法，打击香港民主力量，把香港变成恐惧之乡。

有意区别对待特朗普和拜登

无论外交部发言人华春莹还是中国国务院港澳办，都竭力把最近美国一系列的对华行动缩限在特朗普政府任内，港澳办8日称，“若蓬佩奥之流肆意上演最后的疯狂，到头来只会搬起石头砸自己的脚，自食恶果。”

华春莹也把矛头对准蓬佩奥，官媒央视之前更是不惜使用下流的语言咒骂蓬佩奥，有分析指，北京方面有意网开一面，希望拜登过几天入主白宫后，情况会慢慢起了变化。虽然不指望中美关系向好的方面突变，但也不希望变得更坏。

栗战书为什么不在其中

北京的反应为什么这么强烈？有分析指，美国本次制裁与前两次制裁香港特首林正月娥，中联办主任骆惠宁等较低级别的官员比起来，级别已经相当高，再高上去就高到中常委了，这让中方预感到一种强烈的危险，或者用他们的话说，有一种“耻辱感”，如果再这样制裁下去，下一次的名单会是谁呢？从人大常委会来讲，再升一级，就是委员长本人---习近平的亲信栗战书，中共第三号人物，排在习近平，李克强之后。这可是万万不能容忍的!对一个自视为超级强国的大国领袖集团而言，动辄被人制裁，孰可忍不可忍也。

亲北京的多维网这样表述：“令人意外的是，作为中国人大常委会里最高领导者的委员长栗战书却不在其中。与14位副委员长不同的是，栗战书的中共中央政治局常委身份与全国人大委员长的身份均属于正国级，为中国公务员职务序列里的最高级别，可视为在职的中国高级政治人物代表之一”。

多维接下来“顺藤摸瓜”，道出了全部正国级名单：“目前中共中央政治局常委共有7人，栗战书排名第三，此外还有中国国家主席习近平、国务院总理李克强、中国政协主席汪洋、中央书记处书记王沪宁、中纪委书记赵乐际和国务院排名第一的副总理韩正”。

是啊？美国为什么不走得更远呢？这是一个疑问，有看法称，美国还留有余地，美国还暗存着习近平政权不要一条道走到黑的希望？还有分析称，这显示华盛顿并不希望严重打击两国关系。中国观察家、新闻信“Sinocism”的创办人利明璋（Bill Bishop）在推特上表示，这显示美方并不打算让事态过度升温。

北京准备如何反击？

华春莹表示，中方一定会反制，分析人士估计，从以往中方的“对等反制”来看，有两种，大骂痛骂是一种； 从美方也找出些人来对位制裁是又一种，可惜难以实现真正的“对等或者对位”。

有分析指中方可能也找来美国的14位官员制裁一下，但问题在于，一则美国的官同中国的官不同，中共的高官只要紧跟习主席，不是终身也差不多，美国的官像走马灯，一茬换了又一茬。一朝不做官，开路，做别的去。共产党的官，如果不做到底，肯定出了问题，很可怕的。二则美国制裁主要是金融制裁，美国的制裁意味着，被制裁人及其直系亲属亦被禁止入境美国。被制裁人直接或间接在美国持有的房产和权益，都会被冻结封锁，并需要上报至财政部的海外资产控制办公室。

香港特首林郑月娥因为上了美国黑名单，银行取消了她的账户，中资银行也爱莫能助，结果每月四十万港币的薪水，领会来的全是现金，“家里现金成堆”。这是因为美元的强大地位所致，另外禁止制裁高官及其亲属入境美国，这也是专门针对中国而来，中国去美国的官员，官员家人成千上万，相反，美国人在这方面没有这么强烈的需要，不入境中国也罢。

当然，也有像上了美方名单的新疆党委书记陈全国那种心态的，他得到制裁的消息后说，“根本没有兴趣去美国，在美国也没有一份一厘的资产”，还有香港中联办主任骆惠宁上了制裁名单后，说了一句“自己在国外没有一分钱”。