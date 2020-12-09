美国财政部公布新反贪腐制裁　包括“崩牙驹”及其3个有联系组织

美国12月9日对中国澳门最大黑社会14K组织头目尹国驹实施制裁。美国财政部在一份声明中说，这些制裁还适用于以尹国驹为首的三个实体。美国政府还将另外两名来自利比里亚和吉尔吉斯共和国的人列为制裁对象。法新社报道，尹国驹利用北京的区域影响力和投资策略，即“一带一路”扩充其影响力并大力投资。

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江湖人称崩牙驹、驹哥，职业是澳门商人，澳门最大的黑社会组织十四K头目，被《时代周刊》称作“澳葡末期的教父”。当年他在整个东南亚地区声名显赫、横行无阻，鼎盛时期被喻为权力大过当时的澳门总督，其活跃于九十年代澳门回归前夕。1999年被澳门法院裁定以参与黑社会、放高利贷、洗黑钱、拥有军火、非法赌博等罪名成立入狱。2012年获释后作风低调。

美国财政部说，针对尹国驹在“14K三合会”领导下的活动，美国财政部说，这个有组织的犯罪集团从事贩毒、非法赌博、敲诈勒索、贩卖人口和其他一系列犯罪活动。

财政部外国资产控制办公室(OFCA)还指定了三家由尹国驹拥有或控制的实体——总部设在柬埔寨的世界鸿门历史文化协会；总部设在香港的东美集团；以及总部设在帕劳的帕劳中国鸿门文化协会。

此前有新闻报道，尹国驹在柬埔寨成立洪门总部，成为洪门文化协会的会长，而且还收了世界洪门协会山东分会副会长于小龙为徒。他不仅在东南亚大力发展，并且还将好似一盘散沙的各地洪门统一起来，向他们重新输入新的规则与积极的价值观。他还热衷于公益事业，华人学校开遍世界各地，向全世界展示中华优秀传统文化。他成立的安保公司专门保护行走于一带一路的中国商人合法利益，这也表露了他支持一带一路的诚心。他还表示洪门不会做任何违法的事情，会自我控制自我约束，未来将带领洪门建更多的学校，养老院，做更多更好的慈善事业，为社会谋福祉。

而美国的报告则称，世界鸿门集团设法拉拢了马来西亚和柬埔寨的精英人物，延续了“海外华人试图根据中国的‘一带一路’倡议和中国的其他重大倡议来掩盖非法犯罪活动的模式。”

美国财政部还指定前吉尔吉斯斯坦海关副局长马特雷莫夫(Raimbek Matraimov)参与一项海关计划，在该计划中，至少有7亿美元被从吉尔吉斯共和国洗清。在非洲，它指定了Harry Varney Gboto-Nambi Sherman，他现在是一名著名的律师、利比里亚参议员和利比里亚参议院司法委员会主席，他曾因在利比里亚的一项贿赂计划中所扮演的角色而被起诉，但后来被无罪释放。