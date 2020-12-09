美将售台2.8亿美元「野战信息通信系统」促军事通信现代化

美国「国防安全合作署」美东时间七日发布新闻稿表示，美国国务院已批准出售给台湾2亿8000万美元的「野战信息通信系统」，已经知会国会。台湾国防部表示，这个军售案可望在一个月后正式生效。这是特朗普政府在美国大选后首度宣布对台军售案，是今年以来第六次，特朗普总统任内的第十一次。

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台湾国防部长严德发在立法院表示，美方这次提供的防御性装备，是野战部队所使用的信息通信系统，可提升国军资管能力，相信未来双方会持续深化安全伙伴的关系，对台海安全及区域和平稳定，共同做出贡献。

美国国防安全合作署表示，「野战信息通信系统」是全新的建案，将提供可移动的、安全的通讯设备，包括154个通信信息节点、24套中继系统、8套网管系统，及相关人员培训和设备维修；有助于台湾实现军事通信现代化的目标，符合其任务和作战需求，台湾能毫不费力将这项设备纳入现有的军队中。

安合署表示，这项军售是基于台湾关系法，不会改变区域军事平衡；透过这项拟议的军售案支持台湾持续努力进行军队现代化，以及维持可靠的防御能力，有利于美国国家、经济与安全利益。

台湾总统府发言人张惇涵表示，政府感谢美国政府对协助台湾强化自我防卫能量的高度重视。美国政府以具体行动落实「台湾关系法」及「六项保证」的安全承诺，将进一步增强台湾军事战略与防卫需求；台湾也将成为维护印太区域和平稳定与繁荣发展的良善力量。

台湾陆军于1996年以「节点计划」为名，接装「战术区域通信系统」，简称为「陆区」系统，藉由能独立部署、发电的机动通讯车，克服地形障碍，建构各作战区野战网络通联，同时提供台北大直要塞区衡山指挥所与各战略单位作战指挥官实时战情系统链接。

1999年「九二一」大地震，台湾中部灾区电力、通讯全部中断，陆军前进灾区主导救灾，全赖当时接装不久的陆区系统建立对外连系与指挥体系。美方昨天宣布军售台湾的「野战信息通信系统」，一般认为是陆区系统的升级方案，功能同样是提供战术作战中心与野战部队间机动、保密的语音和数据通信。