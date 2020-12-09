警方拘支援示威者教会两人 指欺瞒善款1810万 教会斥为打压的障眼法

在去年反对修订逃犯条例运动中支援示威者的「好邻舍北区教会」，昨午遭警方搜查，并拘捕一名前女董事和现任员工，怀疑有人在众筹活动中瞒报1810万港元(下同，折合193万欧元)，涉嫌欺诈及洗黑钱，遂要求银行冻结五个涉案户口，并通缉团体现时身在海外的董事夫妇。教会今(9日)早表示，事件是打压教会和社福团体的障眼法，强调账目清晰，相信警方的指控不会成立。自称身在英国放安息假的堂主任陈凯兴透露，现时「被迫没法返香港」。

广告 继续浏览后续

好邻舍北区教会前日午夜在社交网站发帖披露被汇丰银行冻结户口后，警方昨(8日)午起分别到教会两个聚会点及三所无家者住宿处进行搜查，最后拘捕二人，当中的前董事是涉案账户签署人。毒品调查科财富调查组署理高级警司邹祥有表示，团体在去年6月至今年9月发起众筹活动，声称要向不同层面人士提供援助，并提供银行户口作收款安排，共收到2700万元，但对外宣称筹得890万元，涉嫌隐瞒1810万元众筹款项，而部分支出亦与声称目的不符，怀疑有人以宗教及支援年轻人为名，欺骗捐款。不过，警方没有公布2700万元有否包括教会其他捐献。

警方续称，前日去信银行，要求冻结五个处理相关捐款的户口，涉及款项达2500万元；另外，警方检取了团体的智能电话、计算机、众筹计划与银行文件，以追查资金流向。

至于被通缉的董事及公司秘书，警方透露是夫妇关系，10月中已离港，同样涉嫌欺诈和洗黑钱。根据公司注册处文件，公司现任的董事包括陈凯兴妻子赖淑仪，而陈则是公司秘书。

身处英国的教会堂主任陈凯兴亦在社交网站批评当局政治打压，指他本与家人到英国放取「安息假」，并研究在当地开设教会分会的可能，称现时被迫不能再回到不安全的香港。

北区教会今早在脸书上再发声明，指警方所谓的「洗黑钱罪」只是障眼法，实质是政权赤裸裸的打压，忧虑「今天受逼迫的是教会及社福团体，明天遭欺压的就是每个仍然坚守公义的群众。」声明銮称，该会每年均有聘请专业会计师进行核数，故此「警方空洞粗疏的指控绝不会成立」。

另外，教会发起网上要求汇丰银行解冻户口的联署，一天半以来获得超过22200人支持。