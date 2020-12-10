法中领袖通话 关注气候和人权问题

在庆祝《巴黎气候协议》通过5周年之际，法国总统马克龙与中国主席习近平9日通话，强调欧中在实行气候协议的主导作用，同时代表欧盟就香港和新疆维族人状况恶化表示严重关切。

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2015年12月12日来自世界上195个国家的代表参加在巴黎举行的第21届气候峰会，通过历史性共同应对气候变化协议。法国总统马克龙9日与习近平通话为2021年进一步推动巴黎气候协议做努力。

马克龙总统表示希望明年国际社会自觉，加大力度来参与保护气候和生物多样性。法中两国的积极参加对推动《巴黎气候协》定起到主导作用。法国总统赞扬中国近期在联合国大会上的碳中和承诺，同时希望本周六庆祝通过巴黎协议5周年之际，由联合国，英国和法国主办的《气候雄心峰会》能够进一步让各国推出减排具体措施和提高减排力度。

中国是世界温室气体排放大国，占全球排放总量的1/4，在今年9月联大会议上中国承诺到2030年大幅度减少温室气体排放，在2060年实现碳中和。

在本次通话中，法国总统马克龙代表欧盟就香港和新疆人权状况不断恶化向中国表示严重关切。此前北京拒绝由联合国主导的国际观察团前去新疆考察维族人处境，法国对此表示遗憾。