浦志强就“寻滋”等两罪提申诉 指判决没有事实和证据

12月10日国际人权日之际，中国前维权律师浦志强就5年前遭定罪的“煽动民族仇恨罪”和“寻衅滋事罪”，以及相应量刑，向北京地方法院申诉，并已获受理。

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据香港电台报导，浦志强和律师尚宝军周四早上到北京市第二中级人民法院申诉。检察院在2015年5月指控他多次发布微博，煽动民族仇恨和公然辱骂他人。法院于当年12月判处他有期徒刑3年、缓刑3年 ，至去年1月1日执行完毕。根据法律规定，法院应当受理刑事案件的申诉人在刑罚执行完两年内提出的申诉。

报导指，当年浦志强在庭上“认错不认罪”，并表示不上诉。由于浦志强有刑事定罪纪录，北京司法局在2016年4月发布行政处罚决定，吊销他的律师执照。浦志强此前曾代理多宗维权案件，包括艺术家艾未未、四川维权人士谭作人的案件。

据悉，浦志强今次提出的申诉书指出，已经定罪的证据与有待证实的事实之间没有关联性，不能证明构成犯罪，因此判决没有事实和证据，而且适用法律有错。申诉书还提到浦志强作为关注公共事务的律师，知晓宪法和法律的原则，珍惜和尊重言论自由与宗教信仰自由，主张各民族平等相待，倡导通过释放善意化解分歧。

据了解，申诉书指出，文明国家最起码的素养是开放对公共政策的自由辩论，以及责成官员和民意代表忍耐和宽容批评。如果当局推出错误违宪的“民族政策”或者发生灾难事故时，读书人应及时分析和发表意见。申诉书强调，虽然浦志强曾对某些公共人物言辞激烈，但既没有煽动民族仇恨及制造民族对立情绪的动机，亦未肆意辱骂他人和寻衅滋事。