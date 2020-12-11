中国当局以涉嫌危害国安为由拘留彭博社驻京雇员

中国当局以涉嫌危害国家安全为由12月7日拘留了为彭博社北京分社工作的中国籍雇员范若伊（英文，Haze Fan）。

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彭博社11日报导称，范最后一次与她的一位编辑联系是在当地时间周一上午11点半左右。不久之后，有人看到她被便衣安全人员从公寓楼里护送出来。报导称，在她失踪后的四天里，彭博社一直在向中国政府和中国驻美大使馆寻求有关其下落的信息。彭博社的母公司彭博有限合伙企业（Bloomberg L.P.）则于星期四得到确认，范因被指涉嫌参与危害国家安全的活动被捕。

彭博社发言人表示，“我们非常为她担心，一直在积极与中国当局沟通，以更好地了解情况。我们在寻求更多信息的同时，将继续尽一切努力支持她。”中国籍的范若伊2017年开始为彭博社工作，此前曾为美国消费者新闻与商业频道（CNBC）、哥伦比亚广播公司（CBS）、半岛电视台和路透社工作。据悉，中国公民只能在外国驻华新闻机构担任新闻助理，不允许做独立报道。

彭博社援引官方声明称，“中国公民范女士因涉嫌从事危害国家安全的犯罪活动，已被北京国家安全局根据中国相关法律拘留。目前，此案正在调查中”。声明续指，“范女士的合法权利已得到充分保障，并已通知其家属。”

彭博社主编约翰·米克尔思韦特(John Micklethwait)表示，彭博社将继续跟进事件的进展，并将尽最大努力向范和她的家人提供帮助。他说，“范非常具有天赋，是我们新闻编辑室关键的一员”。他称，这一事件将不会改变彭博社对中国的报道方式，并指“我们打算将继续以与过去完全相同的方式报道中国，我们曾在中国独家报道了很多新闻，我们将继续如此行事”。

彭博电视主持人马康屹（Tom Mackenzie）在推特上写道，“令人深感不安。我和若伊一起工作了近两年，当时她是我们中国电视台的制片人。毫不夸张地说，她是这里最优秀的、最有干劲的、最有责任感的记者之一。”

曾任法新社北京分社副社长的法国记者卢鸿（Laurent Thomet）通过推特评论指，“这是个令人不寒而栗的消息，将惊动所有在华外媒机构。中国籍的‘新闻助理’是外国媒体在（中国）国内运作的中坚力量和无名英雄。我之所以用引号（称呼他们），是因为他们是真正的明星记者，在中国不能被聘用为记者。”