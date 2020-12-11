中瑞秘密协议：中国国安可随意接触瑞士甚至全欧的中港政治难民

英国《卫报》报道，中国和瑞士之间存在一份秘密协议，容许中国的国家安全人员可随意进入瑞士国境接触中国感兴趣人士，人权组织忧虑，这不单影响身处瑞士的中国政治难民的人身安全，亦可能危及其他神根公约国的中国以致香港政治难民。

广告 继续浏览后续

有关协议名为「再入境协议」(readmission agreement)，在2015年签署，但一直未有像其他五十多份双边协议般公布予市民知悉，亦未有经瑞士国会和外交事务委员会审议，支付中国官员来瑞士的拨款亦没有单独成项。直至今年8月经当地一份报章揭露后，议员才得悉协议的存在，于是通过决议，要求当局在延长有关协议前，须先咨询国会。由于协议在周一(7日)期满，协议内容才得以曝光。

根据关注亚洲人权的组织「保护卫士」(Safeguard Defenders)获得的官方英文译本，协议主要是容许中国国安人员与瑞士当局有意驱逐出境的中国籍人士见面，条款订明，中国国家安全部官员可以「专家」身分，到瑞士进行为期两周的任务，有关任务须由瑞士当局批准并发出邀请，但一经批准，瑞士再无权就中方委派官员发言或批核，但有关官员可以用非官方身分进入瑞士，瑞士方面须确保他们的身分得以保密，而他们向瑞士政府提交的报告亦须保密。

「保护卫士」指出，虽然瑞士亦有与其他国家签订类似的再入境交易，但那都是相向的，但与中国签订的协议，却并非相向的，即瑞士官员不享有到中国面见被遣返人士的权利；此外，其他协议一般将相关外国官员的活动限于与被遣返者见面，而且必须是公开的官方活动，但与中国签订的协议过于神秘，更容许官员以非官方身分活动，实非寻常。该组织的主席戴林更忧虑，条文没有规限中方官员不可以做任务以外的事，而若果有关人士以非官方身分进行活动，意味他们可以旅游签证入境，并藉此在所有欧洲神根公约国内自由活动，不受监管，其他神根公约国亦不知道相关国安人员在其国内活动。

瑞士移民部官员寻求延长协议时强调，协议对打击非法移民至为重要，当局会严格管控发放给有关官员的被遣返人士的资料。瑞士官员又说，协议签署以来，只动用过一次，就是在2016年协助审查13名强制遣返人士中的四名难民申请人的身分。

虽然移民部官员强调，新强和西藏的难民申请人不包括在协议内，但这项保障没有在协议中订明。身在广州的维权人士王爱忠更忧虑，由于有港人受不了中国加强管制和打压而逃到欧洲，延长协议将对有关港人不利，可能令瑞士陷入一个尴尬或不道德的境地。