涉嫌“危害国家安全” 彭博社一名中国籍员工被捕

范若伊(Haze Fan)最后一次和同事联系，是12月7日上午11：30分左右，随后她就被便衣带离住所。彭博社报道称，范若伊失踪四天以来，彭博社一直在努力联络中国政府和中国驻美大使馆，试图获取有关范的信息及其下落。

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彭博社总部12月10日收到回应，证实范若伊由于涉嫌参与危害国家安全的活动已经遭到逮捕。彭博社一名发言人表示："我们很为她担忧，并一直在与中国官方积极对话，以便掌握更多信息。与此同时，我们将继续竭尽全力为她提供帮助和支持。"

范若伊是中国公民，2017年开始为彭博社工作。此前曾在CNBC、哥伦比亚广播公司新闻、半岛电视台和路透社工作。依照中国官方的规定，中国公民只能在外国驻华新闻机构中从事助理工作，不得独立开展新闻报道。

中国官方在一份声明中称："范姓中国公民因涉嫌从事危害国家安全犯罪活动，被北京市国家安全局依法拘留。该案目前正在审理中，范女士的合法权益得到了充分保障，其家属也已接到通知。"

通过彭博社网页搜索，可以看到范若伊（Haze Fan）最后一次在该网参与撰写文章是在11月30日，内容是关于蚂蚁金服上市的内容，文章指“蚂蚁明年上市希望不大”。她过去一段时间的文章主要是聚焦金融和市场领域。

据《华尔街日报》援引消息人士称，彭博社总编米思伟（John Micklethwait）、大中华区执行主编John Liu等在一场电话会议中向其驻华员工们透露，中国当局对彭博社表示，范女士被拘留与她的工作无关。据称，彭博社的在华员工被告知，他们可以继续工作。彭博社正在尽最大努力支持范女士。

驻华外国记者协会（FCCC）在推特上发表了声明，向范若伊表示声援，称对其被逮捕感到担忧，正在向中方寻求了解事件真相。