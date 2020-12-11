香港前立法会议员梁颂恆已赴美国寻求政治庇护

香港前立法会议员梁颂恆已经离开香港并正身处美国。由已赴海外民主派人士组成的组织“避风驿”11日发表声明，表示已接获梁的通知，指他于上月30日离开香港，并于第二天抵达美国首都华盛顿特区。梁颂恆12日将在网上召开记者会，相信将讲述他未来有何行动等细节。他11日晚在facebook发表声明，指“与香港的家人断绝一切关系，并辞去青年新政的一切职务。从今以后，本人之言行与他们全无关系。”

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《路透社》报道，梁颂恆期望与美国候任总统拜登的顾问会面，以敦促加大向中国施加压力。

报道指，梁颂恆上月已在美国寻求政治庇护。他在华盛顿表示：“香港金融体系是中国的提款机，如果对此做一些事，在应对中国的压力上就能更有力量。”

梁颂恆建议禁止中资银行采用SWIFT网络系统，并针对联系汇率，以“逼使中国重返谈判桌”。

“避风驿”的声明指，梁颂恆指自己因其政治见解， 先被不当剥夺议员资格及选举权利， 随后破产并入狱， 且在“国安法”之下，受到政治警察的跟踪及滋扰，最终决定到美国寻求庇护。 声明引述梁颂恆的话指，相信庇护是延续香港民主理念的新起点。

声明表示，任何政权均不得以种族、宗教、国籍、社会团体、或政治见解等理由而任意以法律等手段迫害人民， 否则国际社会应予以人道保护。该会表示，将按联合国 《难民地位公约》 等国际法，一贯并坚决捍卫梁颂恆寻求政治庇护的正当权利，并提供一切必要且可行的援助。

声明透露目前，梁颂恆的身体状况无恙，起居饮食均已得到基本照应， 该组织将继续跟进梁颂恆及其他人士的相关情况，适时更新进一步发展。

声明最后附有“避风驿”联合创办人的署名，包括郑文杰、黄台仰、梁继平及林荣基。

梁颂恆接受自由亚洲电台记者采访时表示，自已于11月29日离开香港，经洛杉矶转机，于11月30日抵达华盛顿，整个过程非常保密，连家人都不知道，事前亦有心理准备，未必一定能逃离香港，但认为“如果他们会在机场拘捕我，那么他们在香港都会拘捕我，只是时间问题，不能顾虑太多”，又回忆当时离境的过程，不算有太多阻滞。

梁颂恆说：我在起飞前3、4小时才买机票，确保事情尽量保密。在机场见到很多很奇怪的人，好明显他不是一个出游的装束，是香港人的样子，中年男性，戴着耳机，大家都可能想像到什么事。我去自动柜位尝试扫瞄护照，但是它拒绝让我通过，那么我唯有走到人手柜位，一般望一望就放行，但那个海关人员盯了我两、三分钟。

目前，香港已经有三位曾获民意授权的年青前立法会议员出走，包括了罗冠聪和许智峯。对于许智峯流亡英国后，全家在香港的银行账户迅速被冻结，梁颂恆质疑做法是否合法，并批评此举破坏香港国际金融中心形象。被问到他会否担心自己出现同样问题，梁颂恆笑指“我本人没有这个需要”。