黎智英被加控“勾结外国或境外势力危害国家安全”罪

香港媒体大亨、“壹传媒”创办人黎智英12月11日（周五）被香港警方加控“勾结外国或者境外势力危害国家安全”罪名”， 案件将于周六（12日）开庭。73岁的黎智英是目前为止第4位因违反国安法遭起诉的港人。

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黎智英目前正因‘欺诈罪’被收押在荔枝角收押所。香港警方周五在一份声明中指：香港国安处经进一步调查后，今天加控一名73岁男子“勾结外国或者境外势力危害国家安全”罪行。

现年73岁的黎智英是在国安法下被正式起诉的最知名的人物。如果罪名成立，他最高可能面临终身监禁。

今年8月份黎智英因涉嫌违反新的国安法被警方逮捕。数百名警察还突击搜查了黎智英旗下报纸“苹果日报”总部。数名高层负责人被控涉嫌与外部势力勾结。上周他与集团另外两名高层被警方正式控欺诈罪立案扣押，案件押后至明年4月16日再审。黎智英保释申请被拒后被即可拘押在荔枝角收押所至今。

目前黎智英正针对该决定向香港高院提起上诉。但分析指由于国安法指控，他不太可能获释。国安法使当局拥有不予保释关押被告的广泛权力。

法新社报道指， 自国安法今年6月底在香港实施以来，北京加强打压民主人士的打压。已有几十人在国安法下被司法调查或起诉，立法会民主派议员被DQ。上周香港年轻民主派领袖黄之锋、周庭、林朗彦被判7至13.5月监狱。

此外，香港19岁学生，香港前“学生动源”召集人钟翰林被控侮辱国旗罪及非法集结两项罪成。他在去年5月“反送中”运动时到立法会示威区抗议，“期间与亲中团体‘保卫香港运动’成员口角，被指毁坏对方的一支五星旗”。警方此前已因钟翰林试图向英国驻香港领馆申请避难将其扣押。