Covid-19:中国近日多地现新确诊病例

在中国内地近日屡屡传出感染Covid-19病毒新确诊病例之际，香港周五也通报了86个新病例。

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据来自亚洲的消息报道说，香港周五（2020年12月11日）对外通报新增86宗Covid-19确诊病例，其中本土病例81宗，境外输入个案5宗。港府为加强防疫，自十天后的22日起，中国以外地区的入境者须到指定酒店隔离14天。旅客抵达机场后要接受唾液样本测试，再由专车接到指定酒店，期间不能擅自离开，不能接待访客。港府已为此准备了30多间指定酒店，共有房间1万2千个。港府估计，21日以后每天会有上千人回港，包括大批返家过节的海外留学生。

中国内地也通报本土新病例

中国国家卫健委网站周五早些时候刊出消息说，在周四（2020年12月10日）的24小时里，内地31个省(自治区、直辖市)和新疆生产建设兵团共报告新增15个确诊病例，其中境外输入病例9例，分别是上海5例，广东3例，云南1例；本土确诊病例6个，分别是四川4例，黑龙江2例。目前即没有新增死亡病例，也没有新增疑似病例。同一报道还提到，截至12月10日24时，中国内地现有确诊病例292例，其中5个重症病例。