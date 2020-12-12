圣诞假起到港要入住指定酒店隔离 新加坡后天起要求经港入境须家居隔离14天

一名来自大陆内地的妓女染上新冠肺炎期间仍在香港接客，图为该名女子接客的一家酒店。

因应武汉肺炎，政府宣布，由本月22日起至明年2月19日期间，从外国抵港人士必须入住指定的36间酒店进行两星期检疫，需费由5580港元至71.6万港元(下同，折合约600至76300欧元)不等。有市民投诉，酒店房价有坐地起价之嫌，有人因此考虑不回港。而若因此令承包酒店的入住率低于五成，港府须向酒店以七折房价补贴差额。

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另外，新加坡卫生部门宣布，收紧对香港的边境措施，由下周一(14日)午夜起，所有从香港到访或在过去14日内曾到香港者，入境新加坡后要在指定设施居家检疫14天。另由本月19日午夜起，有关人士需要提供出发前72小时武肺检测阴性结果的证明。

港府昨(11日)午公布合共可提供1.2万间房的36间指定酒店名单，任何人士登机前须向航空公司出示指定检疫酒店订房确认书，否则不能登机。旅客下机后，须到客运大楼临时检疫中心取检疫令并接受采样，取得阴性结果后再乘车往指定检疫酒店检疫，完成14天检疫期后可回家；抵港第19天再采样并将样本交到指定地点。

根据名单，指定酒店每天房价由400元至51150元不等，逾六成房价在500元至1000元之间。不过，有数名打算回港探亲及公干的港人表示，现价与他们早前订房时的价格贵了近三成至一倍不等，亦有油店取消之前的优惠计划，但服务则增加包括三餐膳食在内。有人表示可能更换较低档次的酒店、亦有人考虑取消回港之行，但同样的是对指定酒店安排有怨言，质疑是否要惩罚住在外地的香港人，又或阻吓外人来港。

负责处理指定酒店计划的公务员事务局局长聂德权表示，在承包期内，若酒店的平均入住率低于五成，港府将补贴差额，金额是房价的七成，而最高补贴额是每晚每房600元。若有需要会增加指定酒店数量。