梁颂恒欲推动美国给港青「救生艇」 望沟通解决本土派对其身分的质疑

属于本土派的梁颂恒是首位流亡到美国寻求政治庇护的前立法会议员，他表明，会推动美国政府金融制裁香港和实施「救生艇」计划，以支持没有英国国民(海外)(简称BNO)护照的香港年轻人。

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身处美国首府华盛顿的梁颂恒今(12日)早在网上记者会中表示，来美一个多月，曾接触国会议员，交流支持香港问题，对方反应正面，但至今未接触总统胜选人拜登的团队，亦未与海外港人组织「香港民主委员会」(HKDC)以及身在波士顿就读博士学位的梁继平联络，强调不排除日后合作。梁继平是《香港民族论》其中一名编者，去年反修例运动期间由美反港，于7月1日与其他示威者闯入立法会，并揭开面罩发表《香港人抗争宣言》。

已组成一个小团队的梁颂恒阐释日后的游说工作时指出，美国现行的制裁只及高官，作用不大，例如受制裁的行政长官林郑月娥现时「日日在家数钱」。他自言，从2016年因宣誓风波而被取消议员资格后，已被银行陆续关闭其户口，他自始便以现金渡日。他认为，须加强制裁力度，甚至影响金融制度以遏止局势恶化，迫使中国返回谈判桌。方法之一是透过供各国银行汇兑而完成金融交易的SWIFT(环球银行金融电信协会)施压。

另外，他亦希望推动「救生艇」计划，以协助不能受惠于英国BNO计划以便入籍的香港年轻人。BNO计划只给予97年香港回归前在港出生的港人，以致去年年龄少于22岁的反修例运动示威者将因为不具申领BNO资格而不能受惠于英国协助港人移民的计划。据他了解，现时在美国申请庇护的反修例人士，只有「个位数」。

与其他流亡英国前议员不同，梁颂恒因为在立法会内非法集结罪成而于去年9月底刑满出狱后，已没有刑事控罪在身，没有被通缉之虞，被问及纯粹因为遭执法人员跟踪而到美国寻求政治庇护会否令本已质疑他是「鬼」(隐寓为「卧底」)的本土派更加起疑时，梁表示，他只能证明自己是什么人，但不能证明他不是什么人，呼吁有疑问者可找他谈谈。他重申，出狱时有近十名便衣跟踪他，且不限于他到法庭旁听，甚至是在他家附近跟踪，而他的手机用量亦出现异常，包括一日之内6GB的数据用量无端被耗尽，「睇成日波都用唔到咁多手机用量」，凡此种种，他认为「唔系好讯号」，于是决定离港。

梁颂恒表示，即使上月30日身处机场，仍然觉得被跟踪，至于在这情况下仍能顺利离港是否意味是当局刻意放他离开，梁则表示无法忖测。

他已宣布与家人都斩断关系，并退出青年新政，但他期望，日后可以重返香港 – 一个港人熟悉的香港。

现年34岁的梁颂恒，2015年时与其他人一起创立主张本土主义的青年新政，翌年胜出立法会选举，晋身议员，因宣誓方式并以「支那」念出CHINA而被指为无效，重新宣誓受阻，并遭港府司法复核其议员资格，其间，人大常委会释法，法庭最后裁定他和青年新政另一议员游蕙贞失去议员资格。其后遭立法会追讨约93万元已支付的薪酬，梁认为不公平而拒绝支付，立法会于是向高等法院申请颁令他破产。