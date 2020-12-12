法新社：中国在气候承诺上又向前迈出一大步

为纪念《巴黎气候协定》达成五周年，在联合国的倡导下，70个国家领导人通过视频举行了气候雄心峰会。中国国家主席习近平在会上发表了发表题为《继往开来，开启全球应对气候变化新征程》的讲话。讲话中，习近平重新强调了到2030年碳强度要比2005下降65%以上。

广告 继续浏览后续

中国国家主席习近平在峰会上表示，我愿进一步宣布：到2030年，中国单位国内生产总值二氧化碳排放将比2005年下降65%以上，非化石能源占一次能源消费比重将达到25%左右，森林蓄积量将比2005年增加60亿立方米，风电、太阳能发电总装机容量将达到12亿千瓦以上。

习近平强调，5年前，各国领导人以最大的政治决心和智慧推动达成应对气候变化《巴黎协定》。绿色和平东亚区全球政策高级顾问李硕对法新社记者表示： “北京有潜力做更多的事情”。 中国“仍应努力在2025年之前达到其排放峰值”。

世界资源研究所执行主席兼常务董事马尼希·巴布纳（Manish Bapna）对法新社记者表示，这些声明方向是正确的。但是“中国将通过这些宏伟的目标来获得更大的经济和社会利益”。

欧洲环保协会中国项目首席代表龙迪(Dimitri de Boer)对记者表达：这是“以前对2030年的承诺有了明显的增加”，但是有必要“在2030年之后迅速减少碳排放量。

国际能源署表示，由于新冠肺炎疫情影响，2020年全球碳排下降了7%；而中国的碳排放仅仅下降了1.7％，这是因为疫情后中国经济活动的复苏比世界其他地区更快，更强。

印度总理莫迪（Narendra Modi）表示，印度是世界第四大温室气体排放国，其目标是到2030年实现可再生能源总容量450 GW。

印度总理莫迪保证：2047年，印度将迎来独立100周年，“我们不仅将实现自己的目标，而且将超越当今的承诺”。与其他主要经济体不同，印度尚未设定实现碳中和的时间。