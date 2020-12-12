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中国减碳承诺

法新社：中国在气候承诺上又向前迈出一大步

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L'allocution du président chinois Xi Jinping lors de l'Assemblée générale des Nations Unies, le 22 septembre 2020
L'allocution du président chinois Xi Jinping lors de l'Assemblée générale des Nations Unies, le 22 septembre 2020 © AFP
作者： 法广
6 分钟

为纪念《巴黎气候协定》达成五周年，在联合国的倡导下，70个国家领导人通过视频举行了气候雄心峰会。中国国家主席习近平在会上发表了发表题为《继往开来，开启全球应对气候变化新征程》的讲话。讲话中，习近平重新强调了到2030年碳强度要比2005下降65%以上。

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中国国家主席习近平在峰会上表示，我愿进一步宣布：到2030年，中国单位国内生产总值二氧化碳排放将比2005年下降65%以上，非化石能源占一次能源消费比重将达到25%左右，森林蓄积量将比2005年增加60亿立方米，风电、太阳能发电总装机容量将达到12亿千瓦以上。

 

习近平强调，5年前，各国领导人以最大的政治决心和智慧推动达成应对气候变化《巴黎协定》。绿色和平东亚区全球政策高级顾问李硕对法新社记者表示： “北京有潜力做更多的事情”。 中国“仍应努力在2025年之前达到其排放峰值”。

世界资源研究所执行主席兼常务董事马尼希·巴布纳（Manish Bapna）对法新社记者表示，这些声明方向是正确的。但是“中国将通过这些宏伟的目标来获得更大的经济和社会利益”。

欧洲环保协会中国项目首席代表龙迪(Dimitri de Boer)对记者表达：这是“以前对2030年的承诺有了明显的增加”，但是有必要“在2030年之后迅速减少碳排放量。

国际能源署表示，由于新冠肺炎疫情影响，2020年全球碳排下降了7%；而中国的碳排放仅仅下降了1.7％，这是因为疫情后中国经济活动的复苏比世界其他地区更快，更强。

印度总理莫迪（Narendra Modi）表示，印度是世界第四大温室气体排放国，其目标是到2030年实现可再生能源总容量450 GW。

印度总理莫迪保证：2047年，印度将迎来独立100周年，“我们不仅将实现自己的目标，而且将超越当今的承诺”。与其他主要经济体不同，印度尚未设定实现碳中和的时间。

 

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